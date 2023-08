"Ahora me lo hacen mejor": Flor Vigna elogió a Luciano Castro y liquidó el sexo con Nico Occhiato

Cambio de amor y cambio de vida: así se podría resumir la vida de Florencia Vigna desde el 2021 en adelante. Es que después de siete años en pareja con Nicolás Ochiatto y de varias idas y vueltas para intentar recomponer la relación, decidieron ponerle punto final a su vínculo para ir por diferentes destinos. En ese entonces, la bailarina le abrió la puerta a un nuevo romance con Luciano Castro y aseguró que para esa nueva etapa apostó a ser más “sexy” y a afrontar varios desafíos por delante.

El día que Vigna y Ochiatto informaron su separación, advirtieron que fue en buenos términos y que su relación iba a seguir estando pero desde otro lado muy lejos del amor de pareja. Incluso, ella participó en una entrevista hecha en el programa que lleva a cabo él en Luzu TV, se encontraron en eventos y hasta llevaron a cabo la conducción del programa “El último pasajero”. Según lo que mostraban para el afuera, todo era color de rosas en un vínculo que pasó de ser pareja a fomentar un intento de amistad.

Sin embargo, todo aquello parece que resultó ser en vano porque sin vergüenza alguna ni con ánimos de pasar desapercibida, la ahora cantante hizo un cover en el cual crucificó a su ex pareja, para hacerle un guiño a Castro, algo que rompería totalmente la relación de amistad que quería fomentar para el público.

Flor Vigna siempre fue reconocida por sus habilidades en combate y por su talento en el baile, aunque a fines del 2021 comenzó a dedicarse a lo que ahora se convirtió en su nueva gran pasión: la música. En noviembre lanzó una canción llamada “Uy” y a partir de allí, un listado de singles en el cual ella es tanto la compositora como la cantante. Aun así, ahora decidió darle una vuelta de tuerca más y optó por hacer covers.

En varias oportunidades, posteó en sus redes sociales a modo de pregunta una sección para que sus fanáticos le escriban qué canción quieren que cante, sin importar el ritmo musical. En ese entonces, le llegaron diversos comentarios y de todos ellos armó un remix con todas las canciones pedidas por el público. Pero… con un palito extra dedicado tanto a Occhiato como a Castro.

Entre todas las canciones de cumbia, optó por cantar unas estrofas del hit de Karol G llamado “Mi ex tenía razón”, que se lo había dedicado al cantante Anuel tras su escandalosa separación. Aun así, la participante del Bailando por un Sueño decidió sumarle una indirecta bastante directa que dio y dará que hablar.

El single en cuestión, dice: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor… Mi ex tenía razón, cuando me dijo que nadie me lo hará como él, pa’ que le digo que no, si me lo hacen mejor” y como si fuera poco, al terminar la frase, le agregó a modo de grito “¡Castro!”.

Si bien decidió llamarse a silencio y no posicionarse sobre si realmente la estrofa elegida de la canción fue a propósito, tampoco aclaró por qué decidió incluir el apellido de su pareja, dando a entender que realmente aquellas frases sí son dedicadas hacia Occhiato. ¿Entonces la buena onda no es real?