Ahora no nos para nadie: las razones por las que Ivana Nadal se queda a vivir en Argentina

En enero, las argentinas y los argentinos recibían una noticia demoledora para algunos y hermosa para otros: Ivana Nadal dejaba el país. Desde su cuenta de Instagram, el lugar que eligió para trabajar y dar a conocer los pormenores de su vida diaria, la modelo contó que había vendido su departamento y casi todos sus bienes. Incluso algunas prendas que había conseguido de canje.

Lo cierto es que con los dólares en sus bolsillos, la morocha antivacunas estaba listo para instalarse en Miami y vivir una nueva vida, lejos del ruido porteño de Buenos Aires. Pero falló. Y el plan se borró más rápido de lo esperado de la agenda inmediata de la ex panelista.

La razón es que luego de una descarnada militancia en contra de la vacuna contra el coronavirus, las autoridades de Estados Unidos, que por entonces vivía una crisis sanitaria sin precedentes, le negó el visado. Para colmo, para ingresar a Estados Unidos, debió vacunarse, algo que jamás quiso admitir en los medios de comunicación.

Todo salió a la luz cuando la asistente de Nadal se comunico con Marina Calabró para ver si las podía ayudar a gestionar la autorización del visado. "¿Por casualidad vos conocés a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la argentina? A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes", le consultó la joven a la panelista, quien no dudó en publicar el audio.

En ese sentido, el asistente de Ivana le dijo: "Parece que alguien denunció. No sabemos si fue sólo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas acá. Está en trámite vender la propiedad, pero todavía está todo a su nombre y sí, tenemos planes de irnos para allá, pero aplicando para la visa de talento; todo legal. Y ahora nos estaría cagando un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes".

Los meses pasaron y a Ivana jamás le dieron la visa. Así que tomó una decisión muy importante. En primer lugar, sacó el cartel de venta de su propiedad. En segundo lugar, volvió a comprar muebles porque ya se había desprendido de todos los suyos. También algo de ropa, porque mucha de la que tenía la dejó en la casa de una amiga en Estados Unidos.

Por ahora, nadie sabía si Nadal estaba dispuesta a quedarse definitivamente en Argentina. Finalmente, en las últimas horas, dio la noticia a través de un video en Instagram. “Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora no me voy del país, como para que lo sepan. En realidad nunca me había ido del país, solamente viajé 10 días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví, la gente decía que yo vivía. No sé de donde salió la noticia, yo lo único que les puedo decir es que sigo con mi vida, sigo experimentando, sigo haciendo, creando, conociendo, conociéndome a mí principalmente, viendo cómo acciono ante cada situación, viendo dónde todavía reacciono y eso no me hace bien, así que trabajo en cambiarlo”.

Y contó: “Estoy haciendo muchos cambios en el departamento, pronto los van a estar viendo, pero estoy muy feliz. Me parece espectacular cómo depende de lo que estoy hablando es el tono de voz que me sale: tengo la locutora, la niña, la zen...es buenísimo, me encanta ser multifacética, ser expresiva, gesticular. Me encanta observarme y conocerme, así que en esa estamos”.