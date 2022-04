¡Ahora pueden dormir tranquilos! Wanda volvió a la Argentina para contener a Zaira

Wanda Nara volvió a la Argentina en un viaje sorpresa y todo es una fiesta. La encargada de dar conocer su regresó fue ella misma a través de su cuenta de Instagram, tras postear una foto en un avión y una imagen donde se las ve a sus hijas menores Francesca e Isabella comiendo dentro de un aeropuerto, que a simple vista no se advierte si es París o Ezeiza.

Su última visita al país fue hace tres meses, cuando había llegado con su marido Mauro Icardi y sus hijas para pasar fin de año en familia, Nara volvió a sorprender a sus seguidores con esta llegada, que no pararon de repostear su foto y dejarle mensajes de alegría y cariños en sus redes sociales.

Wanda siempre es noticia, pero antes de esta sorpresiva llegada, el que estuvo muy presente en los medios de comunicación fue su guardaespalda, que al mejor estilo Tito, ex cuidador de Ricardo Fort, se apoderó de cada nota y cámara que pasaba por su lado. Esta vez, Nara no contó con la presencia de Agustín Longueira, quien se encargó de su seguridad durante su última visita y que realizó picantes declaraciones sobre la mujer de Icardi.

Parece que Wanda echó Longueira, por un supuesto ataque de celos del jugador del PSG Icardi por el raro acercamiento que habían tenido en esa oportunidad.

Longueira salió del anonimato y dio detalles del vínculo que tuvo con la ex de Maxi López y reconoció que si durmió en la mansión que la rubia e Icardi poseen en Nordelta.

En un programa de espectáculos de El Trece le preguntaron: ¿Wanda Nara durmió con vos?. A lo que él rápidamente respondió: "No… No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos". Y siguió: "No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado", aclaró desmintiendo los rumores.