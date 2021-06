Ahora se entiende: Canosa quiere ser diputada por la Ciudad y ya recibió ofertas

Después de su cuestionada cobertura sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y de hacer público su disconformidad con "la clase dirigente", Viviana Canosa analiza dar "un pasito más" y desembarcar de lleno en el mundo de la política. Aunque la conductora no tiene por el momento pensado dejar su ciclo televisivo, lo cierto es que recibió ofertas "de todo el arco político".

La información fue confirmada por Ángel De Brito, quien además aseguró que en la mira de algunos partidos también se encuentra Oscar Ruggeri. "La agrupación que los está midiendo es cercana a Patricia Bullrich. No es Patricia, pero sí es gente que trabaja con ella", aseguró el conductor de Los ángeles a la mañana.

"Con Ruggeri hablé, pero cuando le pregunté me dejó de contestar. Con ella (por Canosa) sí hablé bastante. Me confirmó que no para estas elecciones, pero que sí tiene intenciones de presentarse para las próximas; o sea 2023 como candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires", reveló.

Según le confirmó Canosa a De Brito, las ofertas llegaron de diversos partidos políticos y no sólo del PRO, presidido por Bullrich. "Me dijo que había recibido ofertas, pero no de esta agrupación. Pero recibió de otras. De todos los colores políticos, de todos los sectores me dijo".