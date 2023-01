"Ahora te van a conocer": Tini, De Paul y la millonaria venganza a la "quilombera" de Camila

"Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo". Esas fueron las palabras con las que Camila Homs dio por terminada la "tregua mundialista" que había alcanzado con Rodrigo De Paul antes del desembarco de la Scaloneta en Qatar e inició una nueva campaña mediática contra el padre de sus dos hijos y Tini Stoessel. El operativo venganza del centrocampista y la cantante y el millonario tiro por la culata después del "Tini se la come, Cami se la da" de Punta del Este.

La nueva batalla comenzó el día que De Paul regresó al país junto a la Selección argentina. Esa noche, el futbolista sorprendió a su novia, quien preparaba sus shows en el Hipódromo de Palermo, en vez de reencontrarse con Francesca (3) y Bautista (1), a quienes no veía desde hacía al menos dos meses. La modelo recogió el guante y publicó un sugestivo video en el que se la podía ver haciéndole "fuck you" a la cámara y, desde entonces, De Paul y Tini volvieron a encontrarse en el centro de las críticas; hasta entonces suavizadas por el rendimiento del futbolista en la Copa y el aliento público que le dio su novia.

Esa misma noche, Camila no sólo volcó su furia en las redes sociales. También le escribió una catarata de mensajes agraviantes a Stoessel a través de Instagram y luego "atendió" a De Paul con filosos chats en los que llegó incluso a amenazarlo con la posibilidad de impedirle el contacto con sus hijos. "Hasta acá llegué, Rodri", le habría espetado la cantante de 25 años, quien tomó la decisión de bloquear a Homs de todas las redes y le exigió a su pareja que le pusiera un parate judicial a los ataques.

Acorralado no sólo por Tini, sino también por su padre Alejandro; De Paul levantó el teléfono y le dio instrucciones a sus abogados para que avanzaran judicialmente contra la madre de sus hijos por "amenazas y hostigamiento". Pero eso no fue todo. Después de que la modelo protagonizara la tapa de la revista Caras y diera a entender que el futbolista no se hace cargo de sus hijos, desde el entorno tanto de Tini, como de De Paul les sugirieron comenzar a responder "con la misma moneda".

Hasta el momento, el futbolista y la cantante se habían llamado a silencio y fueron pocas las veces que dieron acuso de recibo de alguno de los escándalos que Homs filtró a los medios. Pero la noche de las amenazas lo cambió todo. Atentos a los mensajes que recibían y con Tini por arrancar uno de sus recitales, ambos decidieron aprovechar a los casi 20 mil fans de la cantante que se hicieron presentes en el hipódromo de Palermo para declararle la guerra a Homs.

"Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo. Yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo", disparó Tini desde el centro del escenario y, como era de esperarse, las imágenes tardaron segundos en viralizarse en las redes sociales.

La guerra contra Holms tiene dos canales distintos: el judicial, en el que avanza la denuncia por amenazas y hostigamiento; y el mediático, de especial interés para el entorno de Tini, quienes ya comenzaron a facturarle a De Paul las manchas en la hasta ahora impoluta imagen pública que la cantante construyó desde sus inicios actorales hace más de diez años.

Es por esto que, además de filtrar en los medios la denuncia contra Homs, los abogados del centrocampista se encargaron de difundir un recorte del ahora judicializado diálogo de WhatsApp. Eso sí: sólo se mostraron los mensajes violentos de Camila y se cuidó al extremo al futbolista. "Lo de los chats es verdad, son míos; pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno", reflexionó la modelo desde Punta del Este.

"Era muy familiar, digamos. Y me shockeó verlos, pero no por las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada. Me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz", sumó, dando a entender que fue su ex quien se encargó de filtrarlo a los medios para intentar dañar su imagen.

Lo cierto es que, hasta ahora, Homs venía ganando la batalla de las relaciones públicas. La modelo, quien aseguró que Tini y De Paul comenzaron su affaire cuando ella todavía estaba embarazada de su segundo hijo, no sólo se ganó la simpatía inicial de muchas personas, sino que además logró hacerse de un nombre en la Argentina y remontar la carrera de modelo que abandonó a los 17 años, cuando dejó todo por acompañar al futbolista en su carrera.

A la conducción de un ciclo de cocina que saldrá al aire por El Trece, Camila sumó una fuerte facturación en dólares en Punta del Este. Y es que, como miembro de una de las agencias de modelos más importantes de la Argentina, desembarcó en Uruguay junto a sus hijos y no para de trabajar. Definición de trabajo: realizar presencias en paradores, boliches, fiestas privadas y algún que otro desfile playero.

Fue precisamente en una de estas presencias que Homs pisó el palito y se le "subió la fama" a la cabeza. De fiesta y en el VIP, la modelo arengó a una multitud mientras cantaba: "Tini se la come, Cami se la da". Las imágenes le jugaron en contra, en especial porque desde el entorno de De Paul se encargaron de filtrar por esas horas en los medios las cláusulas de la millonaria división de bienes que firmaron tras su separación.

Las exclusivas marcas que la contratan vieron con malos ojos la viralización de las imágenes y Camila perdió en efecto una jugosa propuesta laboral en Mar del Plata, debido a que los organizadores del evento la consideraron demasiado "quilombera".

Atenta a cómo la perjudicó el video, Camila dio una nota e intentó bajar la espuma al asegurar que había tomado un poquito de más y que, en realidad, nunca escuchó qué es lo que le cantaba la gente. Sin embargo, en las imágenes no sólo se la puede ver disfrutando la arenga contra Stoessel, sino que también quedó registrado el momento en el que sacó su teléfono celular para grabar el momento.

"No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras, pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios me sentí re mal. En ese momento, tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso, en un momento me agarro la oreja; porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios, me quería morir. Pero bueno, ya pasó", aseguró Homs.

Desde el entorno de Tini y De Paul celebraron con fuerza las imágenes. Y es que la pareja sostiene que Homs mantiene una imagen "para el afuera" que no se condice en absoluto con las formas que maneja en la intimidad y el video expuso "la otra cara" de la madre de Francesca y Bautista.