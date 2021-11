Ahora Viviana Canosa comparó a los militantes peronistas con "menos que monos"

Una más y van. Viviana Canosa criticó con dureza la convocatoria a Plaza de Mayo en el marco del Día de la Militancia en el que se conmemoró ayer con una masiva movilización el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. Con una plaza colmada y el presidente Alberto Fernández como único orador del acto que aglutinó a todo el Frente de Todos, las imágenes colmaron la paciencia de la conductora, que no dudó a la hora de cargar contra los militantes.

"A todos los Moyano de la vida, que lo único que hacen es que retrocedamos y que vayan todos...", arrancó la conductora, al tiempo que compartió imágenes en las que se podía ver a militantes subidos a los techos de los micros en los que se trasladaban hacia Plaza de Mayo. "Mirá, colgados de un bondi. Ni los monos en un zoológico hacen este papelón, ni los monos en un zoológico", discriminó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Visiblemente indignada, Canosa prosiguió con su editorial racista: "Los monos son inteligentes, entienden. Hasta a tu casa te lo podés llevar al mono y le podés dar de comer en la boca. No se ponen en peligro, no se tiran de la ventanilla. Porque no sólo ponen en peligro su vida, sino también la vida de los demás. Pasa un pobre automovilista que gana dos mangos, se lo lleva puesto, mata a un tipo y se come el quilombo de su vida".

"¿Entienden que ellos están pensando que en 2023 van a tener un triunfo rotundo? ¿Saben qué? Están pensando en el 2023 y la gente está pensando en el hoy, en cómo se llega a fin de mes. Y ustedes están en una realidad paralela", cuestionó la misma conductora que sólo un día antes llevó a su programa a Patricia Bullrich para analizar, precisamente, el armado de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales. ¿En qué quedamos, Viviana?