Canosa dijo que los médicos son "cínicos, perversos e hijos de p..." por "instalar el miedo"

La periodista Viviana Canosa volvió a generar polémica al criticar, cuestionar y hasta calificar como “hijaputez” la laborar que realiza el personal de salud en el marco de la pandemia de Covid-19 en la Argentina.

Todo sucedió cuando entrevistaba al médico sanitarista Edgardo Trevisonno para hablar de los dos nuevos síntomas que el Ministerio de Salud incluyó en el listado para definir un caso sospechoso de coronavirus: rinitis y congestión nasal.

“Los médicos hoy tienen más miedo que los pacientes. Mi madre fue al médico el otro día por una cosa que no era grave, ni Covid: pongamos que era una rodilla. No lo digo por usted, pero me dijo que realmente el médico tenía más miedo”.

“El médico no es eso. Es la persona a la que uno va para que le genere confianza, no miedo y mucho más cuando no va por un caso de Covid”, disparó al aire, al tiempo que sumó: “Está todo mezclado: quien tiene gripe, mocos o una pulmonía”.

Lejos de bajar un cambio y de reconocer la inmensa labor que médicos y enfermeras llevan adelante en el marco de la pandemia, Canosa los acusó de querer “instalar el pánico” y hasta los tildó de “hijos de p…”.

“Para mí, después de la pandemia hay mucha gente que no va a poder estar más, por alguna elección y otra por hija de p…, y perdón por el término, pero yo veo gente en la televisión, médicos, infectólogos, políticos que trabajan de llevare pánico a la gente, que trabajan de perversos y cínicos”.

Pero eso no es todo. Canosa también reconoció que no invita a los médicos a su programa (pese a que estamos viviendo una de las pandemias más virulentas de la historia universal) por el "discurso del miedo", con el que buscan generar consciencia social: "Por eso yo no suelo invitar a muchos médicos.