Aislada y con síntomas de Covid, preocupa la salud de Carmen Barbieri: "No dormí en toda la noche"

Hace un par de meses, Carmen Barbieri se contagió de coronavirus durante la obra Un estreno o un velorio, su estado de salud empeoró y pasó varias semanas en coma farmacológico. Sin ir más lejos, tuvo que ser internada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, por una neumonía bilateral a causa del COVID-19, fue inducida al coma para tratar de mejor manera su estado y contrajo un virus intrahospitalario que tuvo que ser tratado con urgencia.

A pesar de esto, la capocómica logró recuperarse. De hecho, luego de permanecer un mes completo internada, Carmen fue dada de alta: "Con una enorme felicidad quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a los médicos y todo el personal de Clínica Zabala que la cuidó todos estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día", había publicado Fede Bal por aquel entonces.

Pero la felicidad del actor duró poco, ya que a comienzos de marzo la conductora debió ser ingresada nuevamente a la Clínica Zabala: tuvo varios días de fiebre a raíz de una bacteria. Por ese motivo, se le suministraron antibióticos “por vía oral e intravenosa” y por consejo médico, la artista quedó internada para que puedan realizar un seguimiento durante las próximas 24 horas. Por suerte, Carmen logró sobreponerse a todos estos obstáculos.

Pero este lunes, la salud de la actriz volvió a preocupar a propios y extraños: faltó a su ciclo Mañanisima por Ciudad Magazine debido a que manifestó nuevamente síntomas compatibles con el coronavirus y rápidamente se encendieron las alarmas en su entorno debido a su delicado estado de salud. "Lamentablemente está aislada. Tuvo algunos síntomas el fin de semana", contó Pampito, panelista del ciclo y quien quedó a cargo del programa.

Según contó, el médico de la capocómica, "que la cuida mucho y que es el doctor que le salvó la vida, le dijo que se quedara en su casa". "No nos olvidemos que Carmen pasó por un Covid terrible hace ocho meses nada más. Que estuvo en coma, que estuvo intubada. Creo que ya se hisopó y está esperando los resultados. Hablé por teléfono y Carmen pasó una noche un poquito complicada, pero por nervios así que vamos a estar cuidándole el programa", agregó.

Minutos después, la propia Carmen rompió el silencio en su programa a través de un mensaje de audio. “Estoy en mi casa, atada con cadenas de barcos, imagínate, porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del Covid-19. Tuve síntomas, pero no tuve ningún contacto que tenga coronavirus. Tuve una fiebre de 37.5°, pero bajó al toque. Ahora estoy sin fiebre y con dolor de cuerpo como si fuera una gripe", contó.

Y sentenció: "Con estos síntomas el doctor Torres me internó la primera vez que tuve Covid y casi muero. El doctor me dijo que no podía dejarme que fuera a trabajar, tenía que hacerme el estudio y esperar el resultado. No dormí en toda la noche de los nervios porque faltar al trabajo hace que me lleven los demonios. Ahora estoy aislada”. La actriz viene de protagonizar un duro cruce con Florencia de la Ve, después de que cuestionara su decisión de abandonar la obra de teatro Doble chance.

La panelista de América TV había asegurado que la capocómica no logró aprenderse la letra de su personaje y deslizó que se había peleado con su hijo Federico Bal por esto. Indignada, Barbieri salió a contestarle. “Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega", lanzó.

Y le advirtió: "Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos. Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra. No me peleé con Fede (Bal). Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra”.