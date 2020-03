Al borde del llanto, Cinthia Fernández habló de Baclini y su nueva ¿novia? rompió el silencio por Instagram

La novela entre la panelista Cinthia Fernández y su ex pareja, el empresario Martín Baclini, se encuentra lejos de terminar. Ayer la modelo y panelista disparó munición pesada contra la actual novia del empresario, la modelo, Agustina Agazzini, porque consideró que ambos la usan a ella para “conseguir prensa” y lograr cerrar acuerdos comerciales.

"Si la piba se le acerca por prensa, es una cosa de ellos. Si ella lo está usando que lo resuelva él. Pero hay cosas innecesarias. Si la piba tiene ganas de ser noticia que se mida, porque a mí me duele", disparó. "Yo los bloqueé a los dos porque no quiero saber más nada con él ni con ella. No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más", dijo al borde del llanto Fernández en el programa que participa.

Antes de quebrarse, incluso, remarcó que sigue enamorada de Baclini y que el duelo de la separación “le cuesta mucho”. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones en el programa en donde trabaja se encargaron de hacer diferentes móviles en donde están tanto ella como su ex pareja.

¿Qué hizo Agazzini? La respuesta llegó por las stories de Instagram en donde daría la impresión que le marcó la cancha a Fernández. “El amor sos vos, cuando te brillan los ojos porque lograste eso que tanto te costó. Sos vos, cuando volviste a abrir las ventanas para que entre el sol después de tanta lluvia. Sos vos, cuando decidiste quererte más que nunca. Los ojos brillan cuando por fin entendés que toda luz se enciende por dentro”, posteó.

¿Y Baclini qué dijo? Desde el viernes el empresario se encuentra en silencio. La única declaración que realizó fue para intentar bajarle el tono a la polémica pero sin disipar las dudas. “No es apropiado hablar en este momento, no hablaría bien de mí”, manifestó.