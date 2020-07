Al borde del llanto, Mariana Brey dijo que va a denunciar a Pampita por extorsión: "Debería preocuparse"

El intenso cruce, por partida doble, que tuvieron Carolina "Pampita" Ardohain y Mariana Brey pasó de mediático a lo judicial a raíz de un polémico tuit que publicó la modelo en el día de ayer y que no le hizo mucha gracia a la panelista.

“No te metas conmigo, que sé lo que le hiciste a tu hijo”, había escrito la jurado del Bailando, a tono de amenaza, para que Brey dejara de mencionarla en la televisión.

Si bien, Pampita aclaró -aunque con mucha ironía- que no había sido ella la autora de ese tuit y que le habían hackeado la cuenta, la panelista no le creyó y aseguró que la va a llevar a la Justicia .

"Lo vi a mi hijo muy angustiado. Luca tiene 8 años, es un menor de edad. Lo va a tener que demostrar en la justicia porque me pareció grave. Puso un manto de duda y oscuridad sobre mí como madre", sostuvo Brey, este viernes.

Al mismo tiempo, la panelista de Los Ángeles a la mañana mencionó que recibió mucho apoyo y cariño de parte de sus colegas en el medio y aclaró: "Si fue hackeada, debería preocuparse. Hablé con mi abogado y me dijo que se puede hacer una denuncia penal. Eso fue una extorsión, y si no fue ella quien escribió el tuit, tendrá que demostrarlo".

Sobre el contenido del tuit en cuestión, que puso en duda su comportamiento como madre, advirtió con lágrimas en los ojos: "Tengo la suerte de haber construido una gran familia. Y eso lo va a poder decir mi hijo cuando sea más grande. Sé que eso genera mucha envidia. Lo que yo construí es un vínculo increíble con mi ex marido. Él tiene las llaves de mi casa, yo tengo las llaves de las de él".

Y sumó: "Pablo (su actual pareja) le hizo la mudanza, le colgó las teles. Esa es la familia que construí. Dice lo que soy como mamá y mujer. El tuit que pusiste ayer, la extorsión que me hiciste ayer, eso no es ser buena persona. Por suerte tengo la libertad de mirarlo a mi hijo a los ojos y decirle la verdad. Ojalá todos tuvieran esa posibilidad de mirar a su familia los a los ojos con verdad".

El cruce entre Pampita y Brey se originó luego de que la panelista afirmara que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una descontrolada y hasta violenta discusión con una empleada doméstica, la cual había sido acusada de robar las pertenencias de la jurado del Bailando.

Esto hizo enfurecer a Pampita, quien decidió salir al aire para desmentir esta versión y enfrentar a Brey: "¡Estoy repodrida de esta cizañera y descarada! Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa. Esta mujer es una descarada. Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa", manifestó Caro, visiblemente molesta.

Pero el cruce entre ambas no quedó ahí, ya que el jueves ambas volvieron a protagonizar un nuevo y desafortunado round en el que quedaron involucrados sus hijos. A través de una cuenta de Twitter a nombre de Mariana Brey, se publicó un chat en el cual Pampita hace referencia al escándalo que protagonizó en el histórico motorhome con la China Suárez a fines de 2015 y que derivó en su separación de Benjamín Vicuña.

Fue entonces que, totalmente fuera de sí, Pampita acudió a su cuenta oficial de Twitter para advertirle a la panelista que si la seguía mencionando, tendría consecuencias. “No te metas conmigo, que sé lo que le hiciste a tu hijo”, amenazó. Y minutos más tarde, cuando fue consultada en LAM sobre por qué publicó ese mensaje, ironizó: "No lo puse yo. Me deben haber hackeado, seguro. Como a ella, que la hackean todo el tiempo".