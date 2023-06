¿Al compa le gustó la morra? Los días de Nicki Nicole y Peso Pluma en México

Explosión de talento y simpatía. El último fin de semana Nicki Nicole estuvo presente en México y deslumbró con su talento no solo arriba del escenario sino también en las calles de Guadalajara. La rosarina estuvo de invitada en el show de Peso Pluma, en donde tocaron juntos por primera vez su nueva canción “Por las Noches”.

Si bien los artistas demostraron tener buena onda desde que sacaron su nuevo tema, los fans de Nicki le siguieron sus pasos en toda su estadía en México y filtraron unos videos comprometedores. A los jóvenes se los vió salir de fiesta y estar juntos en un boliche, compartiendo tragos, sentados charlando y luego bailando a la par.

Sin embargo, su única salida no fue a un boliche con amigos, sino que además varios de sus fans registraron el momento exacto en el que se los ve a ambos salir de un lugar en un vehículo particular. Lo cierto es que ninguno de los dos se mencionó al respecto de los videos que circulan en las redes sociales, pero sí Nicki habló de Peso Pluma en una entrevista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco. Yo lo escuchaba pero no lo conocía mucho en persona, no lo tenía tanto. Y desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que es mi canción favorita de él y yo dije ok es un temón pero como me subo a esto”, relató Nicki en una entrevista con medios mexicanos.

Seguido a esto, explicó que gracias a la confianza que le transmitió el cantante, se sintió segura para protagonizar el tema: “Es un género que realmente era un desafío para mí. Pero cuando vi la seguridad que me dio Peso Pluma, que me dio el tiempo. Cuando conecté al cien con el sentimiento, ahí me salió el verso. Y nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Se formó algo super lindo y su.per genuino”.

Por otra parte, cabe mencionar que luego de su show en México, Nicki le dedicó un lindo posteo en su cuenta de Instagram: “Dos días mágicos en México, gracias Peso Pluma por invitarme a cantar con vos en esta noche tan especial con tu gente en tu ciudad, te quiero y admiro. La rompiste fuerte. Mi gente de México gracias por una vez más recibirme como en casa, los adoro”. En su respuesta, Peso Pluma le contestó: “Mil gracias Nicki. Inolvidable”. ¿Romance en puerta o simple buena onda?