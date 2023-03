"Al final, eso pasa factura...": el duro mensaje de Cami Homs, tras el "suegra-gate" con Tini y De Paul

Se terminó la tregua. Después del violento cruce que Rodrigo De Paul y Camila Homs protagonizaron ni bien la Scaloneta regresó con la tercera a la Argentina (disputa que llegó incluso a judicializarse con una denuncia por amenazas contra la madre de sus hijos), los padres de Francesca y Bautista parecían haber alcanzado una segunda "tregua" en el mes de febrero. Del "operativo mudanza a Madrid", a la lapidaria reflexión con la que la modelo cantó retruco y reactivó la guerra en las últimas horas.

El nuevo capítulo de la novela comenzó a escribirse dos semanas atrás, cuando Camila viajó a Madrid para que De Paul puede vincularse con sus hijos. Tini Stoessel abandonó la península Ibérica durante la estadía de Homs (aunque regresó ni bien la modelo se subió en el avión rumbo a Buenos Aires) y la modelo aprovechó para picarla fuerte desde el Viejo Continente. ¿Qué hizo? Arrancó el "operativo mudanza a Madrid", que fue desarticulado casi de forma inmediata por la pelea que tuvo con su ex suegra, quien finalmente comenzó a seguir en redes a la nueva pareja de su hijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De regreso en la Argentina y todavía enojada con la madre de De Paul, Homs decidió llamarse a silencio. Si bien participó de algunos eventos comerciales, la modelo no habló con los medios y aplicó la misma estrategia que había acordado con el futbolista en la previa y durante el mundial: bajo perfi absoluto. Sin embargo, su entorno se encargó de filtrar en los medios el cruce con su ex suegra por seguir a Tini en redes sociales y, horas después, Homs cantó retruco con un llamativo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

"Nunca te quedes con las ganas de nada, porque luego al final eso pasa factura, ¿sabes? Y a lo mejor cuando quieres hacer las cosas ya es tarde. Así que vive y ama sin miedo, porque no pierde quien ama sino quien se queda con las ganas de hacer las cosas y no las hace", se puede escuchar en el video que subió en formato historia la modelo y que dio lugar a que muchos de sus seguidores lo interpretaran como un mensaje directo a su ex suegra.

Cómo era el "operativo mudanza a Madrid" que cinceló Camila Homs

Con un proyecto televisivo que no prosperó y después de separarse del empresario Charly Benvenuto, Camila habría reconsiderado la posibilidad de regresar junto a sus hijos al Viejo Continente. Fue durante su último viaje a España que los rumores comenzaron a circular con fuerza y se instalaron en la agenda después de que una de las mejores amigas de Homs le comentara una foto en redes sociales y anunciara: "¡Se muda a madrid!".

Pese al mensaje, Camila regresó a la Argentina junto a sus hijos. Casi en simultáneo, Tini regresó a Madrid y se mostró con De Paul en la televisión española marcando fuerte la cancha. Desde su vuelta al país -tal y como lo hizo en la previa y durante el mundial-, Camila cumplió con su palabra y bajó su perfil. Se limitó a actualizar cada tanto sus redes sociales y evitó cualquier tipo de polémica.

Pero la paz volvió a quebrarse. Mónica Ferrarotti (la mamá del futbolista) comenzó finalmente a seguir en Instagram a la cantante y habría eliminado a los amigos de Homs, con quien hasta ahora mantenía una buena relación pese a todo.

"Mónica llegó a Argentina, después de haber estado en Madrid con sus nietos y se desayuna con todo este escándalo de que empezó a seguir y dejó de seguir. Mónica habría empezado a seguir a Tini y habría dejado de seguir a Camila, lo cual enfureció a Camila y generó que le mande una catarata de mensajes a su ex suegra. Le mandó mensajes muy enojada", informó Maite Peñoñori, en el ciclo Intrusos.

Atenta a la información de su compañera, Marcela Tauro sumó: "Mónica hacía un mes que no entraba a su Instagram, nunca había dejado de seguir a Cami y empezado a seguir a Tini. A mí me dicen que ella está siempre con su teléfono, pero poco. Me dicen que jamás la dejaría de seguir a Camila porque tienen una relación de buena onda".

"Es cierto que a Tini no la seguía y de repente la sigue", resaltó Peñoñori, al tiempo que sumó: "Hay mucha intriga en torno a esto, me confirman que existió el enojo de Camila hacia ella, que está muy enojada. Le mandó unos mensajes subiditos de tono, recontra caliente. A Mónica la situación la angustió mucho, ella tiene un vínculo con ella y los nenes; no quiere que esto sea un impedimento para verlos".