Al frío se lo combate con Kate Rodríguez: el infartante video en la ducha que compartió en las redes

La modelo panameña Kate Rodríguez no tiene reparos a la hora de mostrar su cuerpo trabajado. En sus redes sociales la ex bailarina de Tinelli suele mostrarse casi como Dios la trajo al mundo y este feriado frío no fue la excepción. En su cuenta de Instragram subió un video de ella en la ducha con la leyenda "me estas espiando?"

Rodríguez formó parte además de la tercera entrega de El Marginal que se estrenará mañana y en donde interpreta a una sicaria.