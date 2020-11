Al mejor estilo MasterChef: vuelve Corte y Confección a la pantalla del Trece, pero con famosos

A mediados de agosto y luego de un éxito que se prolongó durante 20 meses, había llegado a su fin Corte y confección, el reality show dedicado a la moda que conducía todas las tardes por la pantalla de El Trece, Andrea Politti, y que era producido por LaFlia.

El ciclo se había estrenado el 14 de enero del 2019 y finalizó tras su tercera temporada. Si bien logró más que aceptables números de audiencia, las autoridades del Trece, con Adrián Suar a la cabeza, decidieron que era tiempo de un recambio. Pero su lugar fue ocupado finalmente por Mujeres del Trece, ciclo que también fue producido por la productora encabezada por Marcelo Tinelli y que terminó siendo un completo fracaso en audiencia.

De hecho, el ciclo que fue conducido originalmente por Roxy Vázquez, Claudia Fontán, Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti sufrió varias transformaciones hasta que terminó convirtiéndose en un programa satélite del Cantando 2020 y fue levantado dos semana antes de que finalizara su contrato. Salió del aire el 16 de octubre, cuando su contrato tenía vigencia hasta el 31 de octubre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En medio de la ardua batalla por el rating en épocas de vacas flacas, desde El Trece confirmaron el regreso del programa de moda. Una vez más, Corte y Confección volverá a las tardes y será nuevamente conducido por Andrea Politti. Según trascendió, el propio Tinelli prepara un regreso triunfal con una edición especial del ciclo de costura al mejor estilo MasterChef Celebrity.

Sí, Corte y Confección volverá a la pantalla de canal Trece con una versión famosos, lejos del formato amateur que buscaba al mejor modista de Argentina. Según reveló el sitio Primicias Ya, Politti ya se contactó con una diseñadora para su nuevo look del 2021. Al mismo tiempo, la producción ya habría cerrado a su primer participante: la diseñadora, modelo y defensora de los derechos de los animales Paz Cornú.

La vuelta del programa de costura es todo un hecho. Sin ir más lejos, ya se están armando los equipos de producción y la lista del resto de los posibles convocados al programa que, según contaron, cada uno tendrá un asistente experimentado en el rubro. El renovado Corte y Confección saldrá al aire desde el estudio mayor de La Corte, aunque todavía no se determinó si el programa se emitirá nuevamente en un formato diario.

La propia Verónica Lozano -dueña de las tardes, liderando la tabla del rating en dicha franja gracias a su programa en Telefe, se refirió a la vuelta del programa de El Trece durante una entrevista que tuvo para El Show de los Escandalones. “A mí la verdad que me encanta. Yo disfruto mucho del vivo. Y también me estreso como loca, porque además en los últimos tiempos no me dan paz", dijo.

Y sentenció, en referencia a la vuelta de Politti: "Me ponen una competencia, me ponen otra competencia, me ponen otra competencia...Mirá: como funciona Masterchef Celebrity, me ponen esto... Está bien, está bien. Igual, yo siempre soy muy respetuosa de mis adversarios y adversarias. De verdad lo digo. No es que voy así... Pero también digo: ‘¡Otra vez viene otra cosa!' Chau, que pase el que sigue, chicos":