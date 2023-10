"Al que madruga...": Clerici y los provocadores tuits que publicó tras el allanamiento en su casa

Tras los allanamientos que ordenó el juez federal Ernesto Kreplak en la casa de Sofía Clerici de Nordelta, en los que se incautaron más de 569 mil dólares, entre otros elementos incriminantes, la modelo apeló a la ironía y la provocación en dos tuits que realizó desde su cuenta oficial. Además, del domicilio se llevaron dispositivos electrónicos y hasta un muñeco de Chucky, el personaje de películas de terror.

El operativo fue a partir de la investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre ella, el ex intendente de Lomás de Zamora Martín Insaurralde, y la ex pareja de este Jésica Cirio. Cabe recordar que la viralización de las imágenes del ex funcionario junto a la modelo en un lujoso yate en Marbella, fueron el disparador de todo el escándalo.

Al ex jefe de Gabinete bonaerense también le realizaron allanamientos en tres domicilios, entre los que se encuentra el que tiene en el country Fincas de San Vicente. Además, a Clerici le requisaron otro departamento en la localidad bonaerense de Vicente López.

Entre los materiales probatorios que se llevaron de Nordelta, había 2 millones de pesos argentinos y la misma cantidad de pesos uruguayos. Por otro lado, confiscaron siete carteras Louis Vuitton, dos iPhone, dos iPad, una Macbook, una notebook Samsung y un iPod con cámara. Además, como elementos curiosos, se llevaron un oso de peluche gigante y un muñeco de Chucky, en donde presuntamente guardaría dinero la modelo.

Lo cierto es que, luego de que ingresaran a su domicilio, Clerici no dudó en apelar a la ironía y al sarcasmo, tal como lo expresó cerca de las 22:30 del martes, cuando subió una provocadora imagen de una boca de mujer con la lengua afuera y las palabras en inglés "fuck you" escritas sobre esta. "Para todos y todas las que pierden tiempo observando mi vida. Besitos", escribió en la publicación.

Inclusive, el perfil provocador de Sofía acompañó a algunas de las respuestas que le hizo a quienes le escribieron de forma ofensiva. "¿Sos un traba?", le preguntó un usuario. "Sí, amo los trans", contestó. "Calladita sos más linda", acusó otra. "Y vos ni calladita", expresó la mediática.

En la mañana de este martes, la mujer redobló la apuesta y escribió un polémico tuit que generó disgustos a muchos de los usuarios que se lo comentaron. "Buen día. Al que madruga... ja no saben lo que son mis diseños nuevos de la colección Swimwear de mi marca. ¡No, no! Se vienen muy arriba. ¿Quieren que les muestre un adelanto de las telas?", lanzó Clerici.

El sarcasmo de las respuestas también acompañó a esta publicación temprana cerca a las 6:30 de la mañana. "¿Hace facturas A por las compras?", le preguntaron desde una cuenta. "Obvio, bebé", respondió la acusada por enriquecimiento ilícito.