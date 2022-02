Alarma en América: quién es la mujer que ingresó al estudio y la interna por el desleal video del corte

En los pasillos de América TV se vivieron momentos de tensión ayer cuando una mujer ingresó no sólo al canal, sino también a los estudios desde dónde se emitía el noticiero del canal de aire. La mujer no sólo hizo uso de la palabra, sino que además se paró a metros del conductor del ciclo, Rolando Graña. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero destapó una fuerte interna.

Una vez que la mujer se puso al lado del conductor, el director fue directamente a una pausa para controlar la situación. Segundos después, el ciclo salió del aire para ir al corte. Al regresar, el periodista y conductor explicó lo sucedido.

"Pedimos disculpas por la abrupta ida a corte del bloque anterior”, sostuvo Graña. "No suelen suceder estas cosas. Pero ingresó al estudio de América Noticias una persona con evidentes problemas de salud mental y nada... No supimos cómo hacer para contenerla en lo inmediato", agregó.

"Preferimos ir a corte para que su identidad no fuera divulgada ni fuera estigmatizada por lo que estaba haciendo, un desborde evidente. Estamos viendo qué hacer con ella y por eso, de esta manera, retomamos América Noticias", cerró Graña para luego darle el pase a la co-conductora del ciclo, Soledad Larghi, y así continuar con el noticiero.

Los breves segundos que estuvo al aire la mujer, de la cual se supo que tiene problemas mentales, hizo alusión a una denuncia por acoso sexual. "Buenas noches, vengo por acoso sexual... por acoso sexual. Estoy harta que el dueño con los hijos, el Hetfield and company", alcanzó a decir antes de que el noticiero fuera al corte.

Ya en la pausa, siguió con su denuncia, al tiempo que pidió que alguno de los presentes en el estudio tuviera sexo con ella. Los efectivos de seguridad del canal lograron sacarla del estudio y luego recibió la asistencia del Same, que se hizo presente en el canal de Palermo junto a la Policía de la Ciudad.

En el canal de Palermo desde que comenzó la pandemia de Covid-19 se deshabilitaron los molinetes de ingreso. Sin embargo, esa no es la explicación entorno a cómo logró ingresar. La mujer es conocida por varias personas que trabajan en América debido a que es la hermana de uno de los empleados. Pero nunca había sucedido una situación de esta magnitud.

Esto a su vez fue confirmado por el periodista Jorge Rial en su cuenta de Twitter. "No es la primera vez que esta mujer entra a los estudios de América. Pero sí al aire", escribió el conductor de Argenzuela. Incluso, el estudio del noticiero no fue el primero al que intentó ingresar sino que apuntó directamente al estudio 3 desde donde salía el programa de Marcela Pagano y Edi Zunino en A24.

"¿Por qué entró? Porque es familiar de un trabajador de la emisora. No fue un descuido, había habitualidad. No es fácil manejar esa situación. Se hizo lo correcto y rápido”, agregó Rial.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, lo que sucedió después del aire fue lo siguiente. En principio, los directivos tomaron la decisión de volver a implementar los controles de ingreso, en especial teniendo en cuenta que hubo muchos cambios de personal durante la pandemia.

A eso se le suma la bronca contra uno de los periodistas que trabaja en la emisora y que grabó todo lo que sucedió durante el corte, sin tener en cuenta que la mujer se encontraba fuera de sí. Además, lo acusan de haber filtrado la grabación a diferentes medios, sin saber de que además se trataba de la hermana de un compañero suyo de trabajo.