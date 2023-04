¡Alarma por el rating de Atav 2! Federico D'Elía y los cambios que se vienen para levantar

Pasó ya una semana del estreno de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza y los números no reputan. A la preocupación de Adrián Suar por el bajo rendimiento de la novela con la que buscaba darle pelea a Telefe, se le suma el nerviosismo del elenco, en especial teniendo en cuenta que la tira se terminó de grabar por completo en diciembre y ya no queda margen para mayores modificaciones.

Uno de los protagonistas, Federico D'Elía, fue entrevistado por Pablo Montagna para el programa Pasa Montagna y habló sobre su regreso a la televisión con un personaje muy oscuro en la ficción de eltrece, ATAV 2. Si bien se empezó a emitir hace pocos días, las grabaciones terminaron en diciembre.

El personaje de D’Elía es Rafael Machado, un médico que trabaja en el Hospital Militar, está casado con Sara y tiene tres hijos: Segundo, Luján y Alejo. Su moral rígida lo enfrentará con la homosexualidad de Antonio y su vida aparentemente perfecta tendrá muchas decepciones.

Su hija sufre violencia de género y su hijo menor (Alejo) muere durante la Guerra de Malvinas. Rafael, además, enamorado en secreto de Silvia, la esposa de su amigo Pedro Salvat (Rafael Ferro), mostró su lado más oscuro al ser cómplice de la desaparición de ella mientras estaba embarazada.

“Es un personaje fuerte. Lentamente se transforma en un culebrón porque sino parece que se habla solamente de la dictadura. Tenía muchas ganas de grabar una novela y Pol-ka es parte de mi historia. Volver fue un placer, estoy muy contento de haber hecho la novela. La pasé muy bien. Se tomó la primera semana como para plantarse bien en la época, en los 80, la vuelta de la democracia”, explicó el actor.

D’Elía en estos días estuvo muy atento a las críticas. “Miro las tablitas del rating. Masterchef 12 puntos y nosotros con 8 ó 9. Lo único que leo es Twitter. Pero no sé cuán verdadero es Twitter. Los fanáticos de ATAV 1 estaban esperando que aparezcan los personajes. Adrián Suar dijo que la expectativa era más alta. No hay que hacer un drama de esto, puede haber un cambio de horario. A la tarde no podés poner esta novela ni loco. Lo máximo que puede llegar a ocurrir es que de ir a las 10 vaya a las 11. Se va a poner buena y el rating puede levantar. Yo confío”, se sinceró.

“Se tratan temas incomodos como el amor gay, la Dictadura. Me pone muy contento que estos temas se puedan tocar. Muchas cosas se pudieron charlar y discutir, esto me tranquiliza porque se tocan temas delicados. Se laburó con muchísima consciencia”, detalló.

Por último, el actor habló sobre el esperado regreso de Los Simuladores, a dos décadas de que salgan al aire los primeros capítulos creados por Damián Szifrón: “Va a estar en cine 2 ó 3 noches y después de podrá ver por Paramount Plus. Estaríamos empezando en octubre de este año a grabar. No sabemos la historia. Damián está escribiendo el libro y los actores no sabemos nada. Calculo que en un mes nos presentará el libro para poder filmarlo en tiempo y forma, conociéndolo a Damián se debe estar rompiendo la cabeza para contar una historia que sea muy buena y mejor que todo lo que contamos en la tele, estoy seguro que va a ser un peliculón”.

“Seguimos hablando de los simuladores 21 años después de que se estrenó el primer capítulo. Se transformó en un fenómeno, algo de culto y popular, es una mezcla de todo, agarraba a todas las clases sociales, todas las edades”, analizó sobre el programa que protagonizó junto a Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld.