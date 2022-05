Alarma por la salud de "Cacho" Fontana: lo internaron de urgencia a los 90 años

Alarma y preocupación. En horas de la noche, comenzó a circular con fuerza en redes sociales la noticia de que habían internado de urgencia al mítico locutor y conductor de 90 años Jorge "Cacho" Fontana. Luego de descartar un contagio de Covid-19, una de las hijas gemelas del animador, Antonella, confirmó que se trata de un cuadro de neumonía.

No es la primera vez que Cacho sufre esta enfermedad. El año pasado, en dos oportunidades (en febrero y abril del 2021), tuvo que ser hospitalizado por el mismo motivo. A pesar de su recuperación y su buen estado de ánimo, varios medios dieron la falsa noticia de su muerte que él mismo se encargó de desmentir. "¡Me quieren alargar la vida!". Y agregó: "Es una noticia que estuvo en juego varias veces en todos estos años. Les dejo un cariño muy grande, estoy muy agradecido. Me gané la vida pasando comerciales y avisos y no diciendo barbaridades. Lo único que me ofende es que yo no lo merezco, por mi trayectoria de tantos años”.

Fake news y trayectoria

Su hija Antonella también participó de la desmentida de la fake news. “Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE. Recién hablé con él”, escribió el 26 de abril de 2021 por Twitter. Ella misma fue la encargada de contar la reciente internación, que el peridista Juan Etchegoyen dio a conocer ayer por la noche.

Cacho cumplió 90 años el pasado 23 de abril. Su extensa trayectoria se destaca por muchos motivos. Fue relator de los radioteatros en los años 50´, locutor de Radio El Mundo, Radio Rivadavia y Radio Nacional, entre otros, y condujo el éxito televisivo Odol pregunta. También fue productor general del canal 11 y participó junto a Pinky de la primera transmisión de televisión argentina en color, el 17 de agosto de 1978.

Entre sus galardones, ostenta 14 premios Martín Fierro, el Premios Konex de Platino y el Premio Ondas, que se entrega en Barcelona a los profesionales de radio y televisión. Además, participó en comerciales, cubrió el Mundial de fútbol de Inglaterra ’66 junto a José María Muñoz y hasta formó parte de dos películas como actor.