Alarma por la salud de Lía Crucet: el crudo video y la grave denuncia de su hija

Se destapó la interna familiar de Lía Crucet. Después de que la cantante fuera dada de alta tras permanecer casi un mes internada por un grave cuadro de deshidratación que la llevó a bajar más de 60 kilos, la cantante decidió grabar un video para compartir su evolución con sus seguidores de las redes sociales.

En las imágenes, que este portal no divulgará por pedido de la familia de Lía, se la puede ver a la cantante muy desmejorada y fuera de sí; lo que llevó a que su hija, Karina, desembarcara también en las redes para interpelar a Tony Salatino, esposo de Lía, quien además trabaja como su representante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes. La estoy peleando, pero sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo. Un beso grande para todos", fueron las palabras con las que Lía acompañó el video que generó alarma no sólo entre sus fans, sino también en su familia.

Atenta a la repercusión que generó la publicación del video, Karina hizo un duro descargo desde Instagram: "¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así? ¡No la expongas más!". El mensaje, claro está, fue dirigido a Salatino con quien, al parecer, no mantiene un buen vínculo.

Meses atrás, Salatino aseguró que fue Karina quien decidió alejarse de su mamá, pese a que ella misma había asegurado que le resultó imposible acercarse a su madre por los problemas psiquiátricos que atraviesa. "El vínculo está, lo que pasa es que si la hija no llama... qué querés que te diga. Ella tiene que estar tranquila, si no llama por ahí está más tranquila. Se preocupa, de lejos. Ni por teléfono se preocupa, parece. Pero bueno, está esperando que llame, ya sabe que está acá. No sé qué le pasa".