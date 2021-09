Alarma por la salud de Mirtha Legrand: la operaron y le pusieron dos stent

Mirtha Legrand debió ser internada y posteriormente operada durante la tarde de hoy, después de descompensarse en su departamento ubicado sobre la Avenida del Libertador. De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, la conductora de 94 años sintió molestias cardíacas en horas de la mañana y llamó a su médico de cabecera, quien determinó su traslado al sanatorio Mater Dei para realizarle estudios cardiológicos.

Los primeros estudios habrían confirmado que la "Chiqui" sufría una insuficiencia cardíaca que requería de la colocación de un stent, un procedimiento que se complejizaba por la edad de la paciente y la necesidad de aplicarle anestesia general. Se trata de una endoprótesis vascular de arteria coronaria, un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón y que ayuda a impedir que la arteria se cierre de nuevo.

Quien confirmó la información fue la periodista Débora D'Amato: "Queríamos confirmar esta noticia, es muy sensible. Esta mañana fue internada por una descompensación, está en el Instituto Mater Dei, estoy hablando con la señora Mirtha Legrand que por el momento está estable. Hay mucha preocupación. Está controlada, haciéndose estudios para ver el motivo de su descompensación".

"No se sentía bien. Llamaron a una ambulancia, la están evaluando. No perdió el conocimiento, pero no estaba en condiciones. Tiene que estar realmente muy descompuesta para que llamen (a los médicos). Fue un año muy difícil para ella. En pandemia perdió a su familia. Fue de las que se quedó encerrada todos los días".

Más tarde, Ángel de Brito llevó tranquilidad, confirmó que la operación había salido "bien" y que a la diva de los almuerzos le colocaron no uno, sino dos stent. "Ya la operaron salió bien. Le pusieron dos stents", confirmó el periodista a través de su cuenta de Twitter. Mirtha fue sometida a una coronariografía -un procedimiento que permite evaluar el estado de las arterias coronarias- que determinó que debía ser operada.

De hecho, minutos después de las 18 horas se difundió el parte médico de la conductora que detalló: “La señora Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio a las 15 horas a realizarse estudios en el servicio de cardiología. A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, resolviéndose con la colocación de dos stents. Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control".

Finalmente, el parte médico firmado por el doctor Roberto Dupuy de Lôme, director del Sanatorio Mater Dei aclara que La Chiqui "está en excelente estado de ánimo compañada por su familia".