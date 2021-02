Alarma por la salud de Pata Villanueva: respira artificialmente y se alimenta por una sonda

El pasado 14 de febrero, Pata Villanueva sufrió un grave accidente doméstico por el cual debió ser internada en terapia intensiva. La ex modelo, de 69 años, se encontraba vacacionando en Punta del Este cuando se cayó de la escalera de su domicilio de La Barra, lo que le ocasionó una importante fractura en la cabeza. Desde entonces, todo es incertidumbre y preocupación por la salud de la actriz, que está en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril.

Por culpa de la pandemia, sus hijos tuvieron que pedir un permiso especial para viajar a Uruguay y aún permanecen en cuarentena obligatoria, aunque reciben información de la salud de Villanueva por parte de uno de los integrantes del cuerpo médico: solo les otorgan un parte diario y vía telefónica, por lo que la información que están recibiendo no es muy amplia o detallada.

Si bien hay una pequeña mejoría a las reacciones externas -sus miembros reaccionan a los estímulos y los médicos sostienen que ésta es una noticia muy positiva porque significa que el entramado neurológico comienza a armarse nuevamente en función de lo que le pasó en la cabeza- sigue en estado crítico. De hecho, respira artificialmente y se alimenta por una sonda.

Desde su entorno, sostienen que a partir de ahora ya depende de ella y de lo que hagan los médicos para una eventual y favorable evolución. A la modelo le bajaron la sedación y comenzó la estimulación: abrió un ojo, respondió al pedido de abrir la boca, sacar la lengua (más allá de estar intubada) y a mover la pierna. Todo lo logró bien del lado izquierdo, pero por ahora su lado derecho no tiene respuesta.

De las lesiones que sufrió, la más grave se produjo en su cabeza, por la que debió ser tratada de manera inmediata: la empresaria debió ser intervenida quirúrgicamente. El miércoles, Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor Agostina, sostuvo que los hijos de la ex modelo -Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini- están "muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro".

Según explicó, fueron hasta la clínica en donde está internada su mamá, pero no pudieron entrar debido a que no habían cumplido con la cuarentena de una semana que exige el país a todo el que ingrese a su territorio. "El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras", señaló.

Y agregó: "Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien. Se cayó de la escalera y se golpeó mal la cabeza. Un accidente tonto como le ha pasado a mucha gente. Son momentos que uno no considera ni los tiene en cuenta, pero bueno, el resultado ha sido nefasto y esperamos que esto pueda mejorar. La está peleando fuerte”.

Pata Villanueva se encuentra hospitalizada en el Centro de Tratamientos Intensivos (CTI) del Sanatorio Cantegril. El sanatorio expidió un documento solicitando la presencia de los parientes de Villanueva, alegando que la ex modelo se encontraba internada “con un cuadro clínica de gravedad y posible riesgo de muerte”, aunque al llegar sus hijos no pudieron acceder a causa de los protocolos sanitarios impuestos a raíz de la pandemia.