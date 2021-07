Alarma y preocupación por la salud de Cabito: "Está complicado y a la espera de un milagro"

Eduardo Massa Alcántara, más conocido como "Cabito", permanece internado desde hace tres semanas en el Hospital de Clínicas. Si bien el periodista decidió no revelar el motivo por el cual requiere asistencia médica, ni el tratamiento al que está siendo sometido, su familia volvió a hacer un pedido de dadores de sangre 0 negativo. "Está complicado y a la espera de un milagro", le confiaron desde el entorno de "Cabito" al portal Teleshow. También aseguraron que los médicos lograron "levantarlo de la anemia" y que gracias a eso se encuentra "mucho mejor de ánimo".

Alejandra, su hermana, compartió en redes sociales un desgarrador posteo que acompañó con una foto familiar: "Esta era mi familia feliz. Todos duermen menos yo, con un grito ahogado en el pecho y pensando si escribir esto y publicarlo está bien. A veces, ni las palabras expresan el dolor de un corazón roto. Me duele tanto que no lloro, no tengo hambre, no siento el cuerpo y parece una peli que jamás hubiera querido interpretar".

"Si yo pudiera quitarte el dolor hermano querido o hacer que no sufras por nada mi Sol bebé, dejarte tranquila sin preocupaciones ma y volverte a la vida Lelita. Si lograra que mis amigos fueran felices y mis pacientes orgullosos de si mismos, que no hubiera rencores. Que todos fuéramos uno y supiéramos que en la vida que pactamos todo deja huella. Si yo pudiera con la magia y la fe, si yo pudiera", prosiguió Alejandra.

La hermana de "Cabito" agradeció los mensajes que recibe y confirmó que el actor "no está bien". "Estoy con él y no voy a soltarlo. Como intento en mi vida con muchas personas, ser un puente, un arroyo, una caricia, una palabra. Si yo pudiera ser la mano derecha de algún ángel andaría por el mundo susurrándoles a cada uno que la vida es un milagro".

Quienes quieran acercarse para donar sangre, deben hacerlo a la sala de Hematología del Hospital de Clínicas, el mismo en el que el actor permanece internado desde hace casi tres semanas.