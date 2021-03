Alberto Cormillot contó que será papá a sus 82 años: "No fue un accidente, fue algo buscado"

A finales de diciembre del 2019, rodeado de sus afectos y amigos, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini dieron el sí en una ceremonia hermosa, en la que con total sinceridad, ambos confesaron que tenían ganas de convertirse en padres en un futuro no muy lejano.

Ahora, un año después de aquel bello día, el médico se animó a confirmar públicamente que esperan a su primer hijo, y que no se trató de un accidente, sino de algo totalmente planeado. "Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices", aseguró.

Alberto Cormillot será papá a sus 82 años.

"Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena", reveló muy emocioando.

La linda noticia fue contada recientemente en el programa Cada Mañana, que se emite en Radio Mitre, y del que es Cormillot es columnista desde hace varios años. Allí reveló el embarazo de su esposa Estefanía, 49 años menor, con quien está casado desde diciembre de 2019.

Si bien contó la novedad al aire en el programa radial del que participa, este jueves durante una entrevista en América TV empezó a deslizar la posibilidad ante la pregunta del conductor Guillermo Andino: "¿Te gustaría ser papá de vuelta?", le dijo, y el reconocido nutricionista, contestó: “Si viene será bienvenido. Eso sí, debería ser cuanto antes".

"Estás buscando", afirmó el periodista, entendiendo lo que Cormillot dijo entre líneas, y el profesional de la salud siguió: “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”.

Cormillot se casó con su esposa en diciembre de 2019.

Allí intervino el panelista Guido Záffora que le preguntó cómo se estaba preparando para encarar la posible paternidad. “Ya criaste dos hijos, nietos, ¿cómo te ves ahora?”, lo interrogó el periodista.

“Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”, reveló el médico, quien contó más detalles de las charlas con su esposa frente al bebé que está en camino: “También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.

Cormillot ya es padre de Adrián y Renée, fruto de su relación con su ex esposa Monika Arborgast, fallecida en 2017. La pareja llevaba un largo tiempo separada aunque sus vidas estuvieron ligadas no sólo desde lo profesional, en el gerenciamiento de su clínica, sino también desde lo afectivo.

Por su parte, Pasquini se mostró muy emocionada y llena de miedos ante su embarazo, y en un posteo de Instagram, dejó en claro que este bebé muy deseado y buscado.

"Yo se que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas.Tengo miedos, mil o mas, esto es lo mas lindo e importante que me paso en la vida, y no podía ser con otra persona que no seas vos @drcormi. Cuando llega eso tan deseado, da miedo, pero es mas fácil con una red de apoyo, mis papás, mi familia, mis amigos, diciendo va a estar todo bien, todo el tiempo alentando, contando cada semana que pasa como una victoria. Compartiendo anécdotas que te hacen sentir menos bicho raro, que te cuidan, que te miman.

Muchos creen que es un me dejo de cuidar, viene el bebe, lo tenemos, fin. No, no es así, es mas complejo, yo cada día tengo una batalla contra los miedos, contra cosas que pasan que no tenia idea que iban a pasar, pero todo vale la pena, porque no existe nada más grande que esto", escribió.