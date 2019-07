Alcohol, infidelidad y ¿sexo? El escándalo amoroso que involucra a Sofi Morandi y Julián Serrano

El escándalo estalló a raíz de una filosa pregunta de Ángel de Brito a Julián Serrano y Sofía Morandi en la pista del Bailando por un sueño: "Chicos, ¿ustedes están saliendo?", indagó el jurado, logrando incomodar a los participantes. Pero la pregunta del periodista de espectáculos tenía una razón de ser: los participantes habían sido vistos a los besos en un bar porteño.

Cabe recordar que Serrano está de novio con actriz Malena Narvay, quien hace poco sacó su primer single: “Dos Copas”. Según contó De Brito, Morandi y Serrano salieron juntos días atrás al bar The Monkey’s C.H., ubicado en la calle Guatemala al 4400. Allí, después de besarse en la pista de baile, se habrían encerrado a oscuras en el camarín que se encuentra detrás del escenario.

Si bien ambos lo negaron rotundamente, Yanina Latorre este viernes en Los Ángeles a la mañana redobló la apuesta, advirtió que hay fotos que comprobarían el affaire de la pareja y dio su propia versión del encuentro “sexual” entre los participantes del Bailando.

“Se fueron a un boliche de Palermo, después de haber empezado a copetear en el canal (América), y en el final se terminaron de copetear. No se cuidaron y por eso lo contó Ángel, y yo me atrevo. Chapaban asquerosamente, lengüetazo y babosamente en la pista, copeteados”, disparó.

Y sumó: “No lo manejaron y no venían teniendo sexo, pero había tensión sexual. Hubo un histeriqueo, pero no terminó con un chape en la pista. Ángel no mintió, no es un rumor, hay imágenes. Estoy tratando de conseguirlas, pero me piden guita”.

Según la panelista de LAM, los conductores de STO fueron a una oficinita o camarín, lugar donde uno puede descansar y a veces se lo dan a los famosos, y dieron el siguiente paso. “Estaban tan calientes que entraron a este lugar, no prendieron la luz, por lo que no salía un halo de luz por debajo de la puerta… Y pasaron cosas que ella le hacía a él”, afirmó.

Y agregó: “Una persona que trabaja en el lugar abrió la puerta, prendió la luz y la vio a ella agachadita y a él paradito. Y la persona se fue”. Lo cierto es que a raíz de esta información, Serrano decidió dar un paso al costado y renunció al Bailando por un sueño. “Doy un paso al costado del certamen. Necesito darme espacio para mí y para mi gente”, afirmó el actor.

“Me parece que es lo mejor, es lo mejor para el equipo, para el programa, para el sueño, y para mí. La pase increíble, estoy súper feliz, me quedan recuerdos hermosos y muy intensos. Una experiencia q me la voy a guardar para siempre en el corazón”, advirtió en Instagram.

¿Aparecerán las fotos y el video del encuentro?