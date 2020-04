Alcohol y trompadas: Lali reveló la pelea "teen" entre la China y la cantante de La Oreja de Van Gogh, la furia de la española

Los vivos en Instagram son una oportunidad para muchos famosos de seguir en el tintero, de mantener a su público contento y de generar contenido. Sin embargo, comenzaron a aparecer varios casos de “derrapes”. Uno de los últimos terminó en un escándalo internacional entre Lali Espósito y la cantante de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero.

“Mi hermana pone Amalia Montero borracha, pero eso no se puede contar. Ya fue lo contamos, mirá si la cruzamos”, empezó Lali, ante el silencio de Pedro Lanzani que ya se veía venir la situación. “Estaba Amaia con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada”, continuó.

En la anécdota, Eugenia “China” Suárez se trenzó feo con la cantante y la situación necesito que intervengan diferentes empleados del lugar en donde se encontraban. Si embargo, lejos estuvo el comentario de quedar en una mera anécdota. Es que Montero, enojada con la situación, se contactó con las autoridades de la discrográfica con la que trabaja y la cual también tiene entre su staff a Lali.

Entonces la ex Teen Angels tuvo que recular en chancletas. “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto, ni ofender a Amaia, ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”, tuiteó.

Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo🙏 — Lali (@lalioficial) April 29, 2020

Pero las disculpas no alcanzaron y Montero también utilizó su cuenta de Twitter para descargar su furia contra Lali. “Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos Lali”. ¡Tremendo!”, escribió.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

¿Y Suárez? Por ahora la actriz no dijo nada, pero buscando en el archivo de BigBang encontramos que incluso la propia productora de Casi Ángeles, Cris Morena, había contado de lo “complicada” que era Suárez en pleno apogeo de la serie. “Amo a esa mujer, la quiero mucho. Con todos tus caprichos, tus locuras, no sabés lo que te quiero, Eugenia. Y cuando ella me habla, me acuerdo de todas las que hizo”. Verónica Lozano, con picardía, le recordó el apasionado romance de la “China” con su compañero de elenco, “Tacho” Riera.

“¡Que no nos escuche Benja! Acordate con Tacho. Eran dos fuegos. Me acuerdo de los gritos en el pasillo. Yo decía: ‘¿Por qué esta tanada?’”, disparó, entre risas.