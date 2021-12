Alec Baldwin rompió el silencio y habló del disparo accidental que mató a Halyna: "Nunca gatillé"

El reconocido actor Alec Baldwin brindó en las últimas horas una entrevista en la que decidió romper el silencio tras el disparo accidental que le quitó la vida a la directora de fotografía Haylina Hutchins. Según dijo el artista, jamás apretó el gatillo, por lo que no sabe cómo ocurrió el disparo ni por qué había balas de verdad en el set, cuando eso está totalmente prohibido.

Muy conmovido por lo que pasó, y de hecho en varias ocasiones rompió en llanto, Baldwin se animó a darle una nota al presentador de la cadena ABC, George Stephanopoulos, donde contó cómo ocurrieron los hechos y los sentimientos que tiene respecto a la tragedia.

“No soy la victima. Hay una victima. Una mujer murió. Mi amigo esta herido (el director Joel Souza), porque él es mi amigo. Quiero asegurarme que no piensen que yo soy la victima. Aquí hay claramente dos víctimas, y no soy yo”, dijo en primera instancia al comienzo de la nota.

Luego, cuando se le preguntó cómo fue la cronología de los hechos el día del disparo, Balwin comentó que hizo lo mismo que venía practicando los días anteriores y que mantuvo su rutina de siempre. "Me dijeron COLD GUN, que significa que no hay bala real. Esto era un ensayo de marca, donde ella (Halyna) tenía que decidir dónde poner la cámara. Ella me decía dónde posicionar el arma. Ella estaba de frente. No se suponía que se disparara el arma ahí. Le pregunté si ella puede ver cómo se suponía que debía gatillar. Ahí es cuando el arma se disparó. Nunca gatillé, jamás apuntaría contra alguien y gatillaría”, sostuvo el actor.

“Lo que pensé, es se cayó. La noción de que había una bala en esa arma no lo comprendí hasta después de 45 minutos o una hora. La gente no entendía si ella había tenido un ataque cardíaco. Cuando ella se cayó, él se cayó (refiriéndose al director del film). Y él gritaba, yo me preguntaba qué pasó", se sinceró el actor respecto a ese trágico momento que ocurrió dentro del set.

Según afirmó, nadie sabía qué era lo que había pasado, hasta que un policía le mostró que una bala calibre 45 había salido del brazo del director del film, y dijo que recién ahí comprendió lo que había pasado y que empezó a pensar que alguien lo había hecho a propósito.

“La gente me dice, idiota no se le apunta a nadie con un arma. Claro, excepto que sea tu directora de fotografía, que te indica cómo hacerlo y te dicen que es un arma que está descargada. Eso es exactamente lo que pasó”, se sinceró.

Además, dijo que desde el primer día Halyna le pareció una extraordinaria profesional y que sabía que tenía "una chispa" especial para lograr cualquier toma que quisiera. “El esposo y el hijo vinieron (el día del accidente). No sabia qué decirles. Yo tengo seis hijos ahora con Hilaria, y pienso… este niño ahora se quedó sin madre. Mis hijos están bien conmigo hasta que entra la madre. Ahí soy invisible. Este niño no tiene más una madre. Y no hay nada que pueda hacer para que eso no sea así”, dijo muy conmovido.

Hacia el final de la nota, dijo que no sabe si algún día volverá a hacer una película, y que tampoco tiene idea de si su carrera continuará en el futuro, aunque en verdad no cree que haya sido responsable de la muerte de Halyna. “No creo que soy responsable de lo que pasó. Si lo creyera, me hubiera matado. Y eso no es algo que digo a la ligera”, cerró.