Alejandro Fantino con Covid-19: los síntomas que lo alarmaron y la red de contactos estrechos

Un positivo más en el mundo de la televisión. Alejandro Fantino confirmó en la noche del sábado, con un video en su cuenta de Instagram, que es Covid-19 positivo. El conductor había estado hasta el viernes de modo presencial en el canal América. Los síntomas que comenzó a sentir el viernes por la noche, su reacción y cómo realizará el aislamiento en su casa, por al menos catorce días.

"Bueno, gente. Me gustaría estar acá para contarles otras cosas, tal vez más agradables y divertidas. Pero les tengo que comunicar que anoche viernes, en realidad ya era sábado porque fue tipo dos y media de la madrugada, me empezó a doler un poco atrás del cuello y me empezó a picar un poquito la garganta", reconoció el conductor en el video.

La noche pasó, pero Fantino amaneció con los mismos síntomas agravados. "El sábado a la mañana, me levanté y sentía lo mismo: un dolor en la nuca y apenitas un picor de garganta. Dolor corporal. Llamé a mi médico y me prescribió que me hisopara. Me hisopé de inmediato. Desde anoche (por viernes) me aislé de forma preventiva. Tengo una parte de mi casa para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid-19 positivo", sumó.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Acá estoy. Estoy perfecto, estoy bien. No tengo fiebre, ni dolores, ni tos. Soy positivo de Covid, así que por unos días y hasta que me pase, que espero que sea pronto, no voy a estar en el aire. Igual (por protocolo) son 14 días (de aislamiento). Así que ha cuidarme, solito. Me tiran la comida por abajo de la puerta, como en 'El penado 14'", sostuvo, en alusión al famoso tango de Agustín Magaldi.

El conductor reiteró que se encuentra en buen estado de salud y que los síntomas, en su caso, no son tan graves. "Estoy bien, cuidado por mi médico. Aisladito y por supuesto esperando que esto pase. Esto nos puede pasar, por más que uno se cuide lamentablemente. Estaba laburando y pasó. Me pasó. Ayer lo estábamos hablando al aire".

"Les mando un beso gigante. Voy a estar offline un tiempo, para concentrarme. Estoy acá, voy a leer. Tengo a mis juguetes en el costado. Así que les mando un beso gigante y cuídense. De todas maneras, está por todos lados. Es una cosa increíble. Vamos pa' frenchi. Gracias por todo. Estoy bien", cerró.

El lunes habrá una reunión entre representantes de Jotax, la productora del programa de Fantino, y autoridades de América para definir cómo y bajo qué modalidad se realizará el ciclo que sale todas las tardes por el canal de Palermo.

No es la primera vez que la producción debió tomar medidas de aislamiento. El 20 de julio, todos los integrantes de Fantino a la tarde salieron al aire desde sus casas, después de que se confirmara el contagio de una de las productoras del programa.

Esto nos puede pasar, por más que uno se cuide lamentablemente. Estaba laburando y pasó. Me pasó"

"Hace un tiempo les dije que era muy factible que la televisión argentina caminara de esta manera, haciendo teletrabajo y programas desde la casa. Eso realmente pasó. Hoy nos toca estar en casa porque se activó el protocolo por una compañera, Débora, a la cual le hicieron el hisopado y dio positivo de coronavirus", explicó en su momento el conductor, también desde su casa.