Alejandro Fantino y su novia revelaron cómo cursan el Covid-19: "Fue la peor semana de mi vida"

Después de diez días de aislamiento y silencio, Alejandro Fantino volvió a las redes sociales. Todavía sin el alta médica, cabe recordar que el conductor fue diagnosticado el pasado ocho de agosto con Covid-19, grabó un video desde su casa y contó cómo se sintió y cómo cursa todavía la enfermedad.

"¡Sólo pasaba para agradecerles la onda que me tiraron! ¡Gracias desde mi corazón a todos ustedes! ¡Gracias a Dios todo en orden y perfecto de salud!", escribió el conductor, al tiempo que compartió un video selfie que grabó desde el balcón de su casa.

Con el atardecer de fondo, Fantino destacó: "Bueno, ahí con el solcito que se está yendo; pero con el solcito que volvió a mi vida porque ya en una horas, si Dios quiere, ya mi médico me estará firmando el alta. Ya les contaré cómo fue todo. Gracias a Dios, en mi caso fue muy bien; pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar cuando esté al aire".

"Ahora, (el video) era simplement para agradecerles enormemente que me hayan mimado así, que me hayan tirado la onda que me tiraron. No saben lo que sirve en una situación así que te dejen un mimo, un mensaje de fuerza. Así que nada. Simplemente agradecerles. Pasaba por acá para contarles esto. Si Dios quiere, en las próximas horas ya va a estar todo bien".

El conductor también se refirió a su novia, la modelo Coni Mosqueira; quien también dio positivo de coronavirus. "Ya está también bien Coni, que empezó con los síntomas unos días después que yo, pero ya estará también dada de alta".

La modelo recibió la confirmación dos días después que el conductor y, al igual que su novio, lo confirmó con un posteo en Instagram. En las últimas horas, también escribió en la red social y contó cómo cursó la enfermedad.

"Pensaba que no me lo iba a agarrar o que si me lo agarraba iba a ser asintomática; o que la iba a pasar como una gripe normal. ¡Pero no! Ya puedo contarles que fue la semana más dura que me tocó vivir. No tengo ninguna complicación preexistente. Me alimento sano, hago deporte, soy joven, tengo 27 años, no fumo, no bebo y así y todo, este bicho me la hizo parir como nunca", advirtió.

Mosqueira también detalló cuáles fueron los síntomas. "Tuve dolor de cabeza y dolores corporales como nunca antes. Dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían. Me dolían las cervicales, la espalda, la nuca, el ciático, la cintura, las costillas, las piernas, los ojos. Me dolía tanto, que no soportaba ni la pantalla del celular, ni la tele, ni la misma luz del velador".

"No tuve fiebre en ningún momento, pero sí mucho miedo; mucha incertidumbre. Uno piensa que no es nada, pero cuando leés el 'detectable' me asusté muchísimo. El saber que tenés adentro tuyo el virus que tiene atemorizado a todo el mundo y que mató a tanta gente, y la incertidumbre de no saber cómo miércoles puede reaccionar tu cuerpo", advirtió.

La modelo también señaló que los síntomas se presentaron días después de haber recibido el resultado del hisopado. "En el día tres arrancaron los dolores y fueron cada vez más fuertes. Mucho cansancio, agotamiento extremo. Todavía sigo teniendo dolores leves, pero ya en plena recuperación y sintiéndome cada día mejor. Cuídense. No es joda. Y si les pasa: descansar, dormir y pensar en cosas lindas y luminosas hasta que se vaya".

"Usen tapabocas, mantengan la distancia social. Gracias a todos por preocuparse y por sus lindos mensajes, cargan de energía. Cada mimo que se le da a alguien enfermo es regalarle energía que le hace bien. Tirar buena onda y lindos augurios sólo mejora a quien lo tiene. Acá seguimos, descansando; comiendo bien y escuchando más mantras que nunca. Gracias por todo y de todo se aprende. No quiero asustar, sólo cuento mi experiencia", cerró.