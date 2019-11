Alerta spoiler ATAV: los actores y guionistas anticipan el esperado final de la novela de PolKa

Después de ocho meses al aire y de once de filmación, los guionistas de Argentina, tierra de amor y venganza entregaron hace diez días el capítulo final de la novela. Las grabaciones culminarán el 15 de diciembre. Ese día, el impresionante decorado de época montado en diciembre del año pasado en los estudios Baires de Don Toncuarto comenzará a desmontarse. Los actores ya saben cómo termina la historia y anticiparon detalles del esperado cierre de la historia que lideró el rating de ficción durante todo el 2019.

Los actores y guionistas anticipan el esperado final de la novela

“Realmente los diez últimos capítulos son atrapantes”, reconoció Benjamín Vicuña, quien se reincorporó la semana pasada a las grabaciones. En efecto, el actor tenía cerrada su participación con la serie Inés del alma mía cuando PolKa decidió darle una mayor continuidad a la novela, debido al éxito de la serie.

Es por eso que, para poder continuar con ambos proyectos, llegaron a un acuerdo. “La decisión obligó a todo el elenco, por ejemplo, a tomarse vacaciones. Los contratos eran hasta mediados de año y cuando se tomó la decisión de la segunda temporada, se tuvo que ajustar todo el cronograma de vacaciones para que pudieran grabar y no se frenaran las grabaciones. En ese momento, Benjamín organizó su agenda para poder volver y darle un cierre a su personaje”, precisaron a BigBang desde la productora.

Estoy feliz también con la forma que se abrocharon todas las historias y estoy seguro de que quienes nos siguen van a disfrutar"

“Es muy fuerte todo lo que sucede con los personajes. Habrá sorpresas que el público no va a poder creer. Estoy feliz también con la forma que se abrocharon todas las historias y estoy seguro de que quienes nos siguen van a disfrutar. El final estará a la altura de lo que fueron estos meses de ATAV”, anticipó el chileno.

En línea con Vicuña, la guionista, Carolina Aguirre, también explicó en diálogo con BigBang cómo decidieron resolver junto a Leo Calderone cada una de las líneas narrativas de los personajes. “Para que termine la novela faltan cincuenta o sesenta capítulos y van a pasar muchas cosas, muy distintas todavía. Va a pasar mucho. La trama se va a resolver de una buena manera, de una manera justa y linda para todos; buena para todos. Eso es lo importante de los finales, que sean lógicos. Inesperados, pero lógicos; inesperados, pero posibles. Sorprendentes, pero algo que vos digas: 'Esto podría haber pasado en este universo'”.

Otro miembro del elenco que anticipó su reacción al recibir el libro final fue Matías Mayer, quien interpreta a “Gallo” en la tira. “Leí el capítulo 191 y les escribí a los autores diciéndoles que los odio. Todo es muy intenso y muy fuerte. En esta segunda parte hay más amor para soportar la venganza del otro lado. Los eventos se dan de tal manera que hay que acudir a la unidad de la banda para poder hacer frente a estas situaciones”.

Con respecto al futuro de su personaje, Mayer dejó entrever que puede haber una boda con Lidia (Minerva Casero): "Me he puesto esmoquin, pero no puedo decir para qué. También puede que haya conflictos internos en la banda. Va a haber angustia, va a haber de todo. Los últimos cien metros van a ser de mucha intensidad".

Los números de ATAV