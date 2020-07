Alerta spoiler Bake Off: gana Samanta pero le sacan el título por fraude

Las horas pasan y todo el mundo, por lo menos la gran mayoría, no habla de otra cosa: de Bake off Argentina. El reality de cocina que se emite por Telefe llegará a su final este domingo, a partir de las 22.30, y se convirtió en el momento televisivo más importante del año gracias a los distintos condimentos que se fueron sumando con el correr de las semanas.

La principal polémica, que generó que suban las críticas y el rating del programa por igual, estaba relacionada a algunos participantes y a su presente culinario. Fueron varios los concursantes de Bake Off acusados de haber estudiado o trabajado en distintos locales de gastronomía, algo que el reglamento del reality prohíbe.

Por esta razón, desde Turner Latin América, la productora a cargo del reality de Telefe, se emitió días atrás un comunicado para dejarle en claro a la audiencia que iba a investigar los supuestos casos de "fraude" para dar su veredicto durante el día de la final: la cual se emitirá este 5 de julio.

El domingo, Damián Pier Basile y Samanta Casais se enfrentarán en el último y gran duelo del certamen de pastelería conducido por Paula Chaves. Cabe recordar que el programa de Telefe se grabó a mediados del 2019, y que, por cuestiones de programación, se emitió este año, generando críticas entre sus seguidores.

Pero el canal y la productora Turner -que trabajaron a destajo para encontrarle una solución al conflicto- decidieron no hacer oídos sordos a la polémica y cambiar el final. Si bien esta instancia del ciclo no se puede volver a grabar, dado que Chaves está próxima a dar a luz y no sería justo para ninguno de los dos finalistas, la producción habría decidido "descalificar" a Samanta, la concursante más polémica.

En los últimos días, Samanta Casais fue el blanco de todas las críticas por mentir en su CV al omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó y se recibió de chef hace varios años en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Esta situación, además, generó que la joven de 30 años tema salir de su casa, debido a que es constantemente escrachada e insultada en la calle.

Según pudo saber BigBang, la participante trabajó en diferentes comercios de gastronomía, como su ya conocido paso por “Café de San Juan”, San Telmo, Marks Deli & Coffee House, la cafetería de Palermo Soho, o el local de comida gourmet saludable, Open Kitchen.

Al mismo tiempo, un usuario la acusó por “estafa” al venderle un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia en San Telmo y dieron a conocer su pasado penal: tiene vigente una causa por homicidio culposo por un accidente de tránsito que protagonizó en noviembre de 2017 y que terminó con la vida de Alfredo Olguín, de 74 años.

Al descubrir que Samanta había trabajado previamente como profesional -el ciclo sólo admite participantes amateurs-, el reality quedó bajo la lupa y su definición, que fue grabada hace un año, se verá afectada. Luego de algunas averiguaciones, se confirmó la irregularidad que será comunicada en la emisión del capítulo final y se determinó que Samanta habría mentido en la declaración jurada que firmó antes de concursar.

A pesar de que -según le confirmaron a este portal- la joven iba a ser finalmente la ganadora, a través de una placa que saldrá en pantalla la producción aclarará que "no sabía que uno de los participantes no cumplía con los requisitos para poder concursar de este reality", "pedirá disculpas" y lo "eliminará" del certamen. Acto seguido, Damián sería proclamado como nuevo ganador del reality.

Cabe recordar que muchos internautas se animaron a afirmar que la ganadora del certamen de cocina será Samanta, ya que en sus redes sociales publicó imágenes mostrando las refacciones que hizo recientemente en su cocina. Esta situación fue aprovechada por los usuarios para asegurar que a la joven de 30 años le habrían dado los 600 mil pesos que entrega como premio el programa.

Este sería el as en la manga de la producción para tomar la decisión que los fans del certamen de pastelería piden a gritos en las redes sociales. Según le explicaron a este sitio, se descartó por completo grabar una vez más el final debido a diferentes factores: el principal corresponde al avanzado embarazo que transcurre la conductora, Paula Chaves, quien podría dar a luz en cualquier momento.

Otro factor clave que provocó que se descarte que se vuelva a grabar la final es el mal momento que está atravesando Samanta, quien ya no quiere saber nada del ciclo de Telefe. Desde la producción le dieron a conocer a BigBang que la joven se encuentra recluida en su casa, ubicada en San Telmo, debido a que recibe constantes amenazas y escraches.

Por último y no menos importante, la actual crisis sanitaria provocada por la llegada del coronavirus y los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación impide que el ciclo se vuelva a grabar. "No puedo caminar por la calle, está aislada. Si sale a caminar, la insultan por la calle. Tampoco puede hacer vivos y su novio le maneja las redes sociales", le contó a este sitio una fuente de Telefe.

De esta manera, con cientos de especulaciones dando vueltas, habrá modificaciones durante la emisión del domingo, donde darán por sentado que el fraude se confirmó y descalificarán a la participante, dándole el título finalmente a Damián Pier Basile. Vale resaltar que una de las cláusulas que firmaron los participantes les impide realizar cualquier tipo de juicio o reclamo contra el canal, la productora o sus ex compañeros por más que esté comprobado que hubo realmente un fraude. Esto impide que el resto de los participantes, eliminados por Samanta, puedan accionar contra Telefe o la productora.

Además, les impide a todos hablar con los medios varios meses después que el ciclo llegue a su final. "Por eso Samanta no pudo salir a defenderse", explicaron. Hasta octubre, mes en el que todos serán libres de dar entrevistas o declarar a favor o en contra del ciclo, ninguno de los participantes podrá hacer declaraciones que no sean autorizadas previamente por Telefe y gestionadas exclusivamente a través de ellos.