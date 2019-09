ALERTA SPOILER | El gran secreto que se revela esta noche y cuándo será el reencuentro de Brunia

Tiempo de resoluciones en Argentina, tierra de amor y venganza, al menos en lo que respecta a las historias secundarias. Mientras que los fans de la novela siguen de cerca los nuevos caminos que transitan los protagonistas, los primeros sacudones luego del salto temporal tienen ahora en el centro del guión a los personajes secundarios. El gran misterio que se revela esta noche y cuándo se dará el esperado reencuentro entre Lucía (Delfina Chaves) y Bruno (Albert Baró).

Tal como se vio en el último capítulo, Sara (Florencia Dyszel) no pudo sostener más su secreto y le reveló a David Lowenstein (Gastón Cocchiariale) que el hijo que adoptaron dos años atrás es, en realidad, el hijo desaparecido de Anna (Candela Vetrano). En efecto, las hermanas Moretti estuvieron a punto de escuchar la confesión, pero un giro del guión lo evitó. "Ojo con lo que hacés", fue la advertencia que le dio Sara a su marido, temiendo que pudiera contarle la verdad a la madre biológica de su hijo.

La revelación llegó en un punto de inflexión en el matrimonio de Sara y Lowenstein. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir luego del salto temporal, se trató de un casamiento judío arreglado, lo que explica la distancia afectiva entre ambos. Sin embargo, la repentina decisión de Sara de abandonar el conventillo llevó a su marido a descubrir que, en realidad, su esposa mantiene desde hace más de dos años un affaire con Alí (Ariel Pérez Di María).

Abatido por la confesión de su mujer, Lowenstein se acercará al cabaret de Samuel Trauman (Fernán Mirás) para confirmar la información. El ex cafishio no hará más que confirmarle lo que ya los seguidores de la serie saben: fue él quien le robó el bebé a Anna y se lo vendió a un proxeneta que, atormentado por los constantes llantos de la criatura, lo abandona en un templo de la colectividad judía.

Con toda la información, será Lowenstein quien le comunique a Anna que su hijo está vivo y que se trata de Isaac. La confirmación le llegará a la menor de las Moretti en un momento clave: se siente frustrada por su imposibilidad de tener un hijo con su marido, Córdoba (Diego Domínguez); y a la vez reingresa en su vida Ceferino, el padre biológico de su hijo, el mismo que la abandonó al momento de enterarse de que estaba embarazada.

Los idas y vueltas de Brunia: el estallido de Francesca

Pese a que hace poco le pidió matrimonio a Francesca (Malena Sánchez), Bruno comenzará a acercarse a Lucía y le responderá la carta que la joven le escribió. Atenta a los movimientos de su novio, la mayor de las Moretti lo siguió y vió cómo el catalán no sólo le dejó la carta, sino que además observó escondido desde una ventana cómo la leía. "Te seguí", le confirmó Francesca a Bruno.

"Vi cómo te quedaste esperando para ver cómo reaccionaba Lucía cuando te leía. Se terminó, vos y yo no estamos más juntos. Esta no es la mierda que quiero para mi vida, ya está", sentenció la italiana. Esta ruptura allanará el camino de reencuentro entre Lucía y Bruno, que recién llegará en el 130: es decir que saldrá al aire el próximo lunes. Pero, como era de esperarse, la reconciliación todavía tardará en llegar.

El desconcierto de Torcuato y la nueva locura de Alicia

Mientras su mujer regresa al triángulo amoroso original de la tira, Torcuato Ferreyra (Vicuña) sólo tiene ojos para su carrera política. Su preocupación no es tanto la candidatura del juez Iturbide -su ex aliado-, sino la confirmación de que sus enemigos ya no le temen. Y eso que todavía no sabe que la candidatura es alentada y financiada por "la banda". Mientras tanto, otra novela se cocina en la mansión Ferreyra: Aldo (Gonzalo Heredia) ya le manifestó a Alicia (Mercedes Funes) sus dudas con respecto a la paternidad de Milagros.

La incertidumbre se le disparó capítulos atrás cuando los encontró en la cama. Ahora, Aldo busca que sea Gabriel (Federico Salles) quien le confirme si la infidelidad comenzó antes o después del nacimiento de la beba, que coincidió con el fin de la primera temporada de la tira. Desesperada ante la posibilidad de que Aldo la abandone, Alicia fortalece su alianza con Mecha (Soledad Fandiño). Juntas buscarán destruir a Raquel (Eugenia Suárez).

El desembarco de Pirucha, el personaje de Andrea Rincón

Después de tanta expectativa, Andrea Rincón finalmente debutará esta noche en ATAV. Su personaje es Pirucha, una prima de los Moretti que viaja desde Mar del Plata para ayudarlos con el bar del Club Social. "Ella toma, juega a las cartas y fuma", le anticipó Anna a su marido, quien se sorprenderá por la belleza de la prima lejana al recibirla.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el matrimonio entre Anna y Córdoba quedará en jaque tras la llegada de Pirucha. La joven será un chivo expiatorio a la frustración que ambos sienten por su imposibilidad de concebir un bebé y a la llegada del bebé de Anna.