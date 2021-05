Alerta spoiler: la tercera temporada de Luis Miguel ya se grabó y el cantante guardó una bomba para el final

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel, que se emite semanalmente por la plataforma de Netflix, terminó ayer con la publicación del octavo y último capítulo. Sin embargo la noticia principal, por fuera del éxito que represento nuevamente la segunda temporada, es que se decidió renovarla por una tercera y final entrega.

La noticia se conoció mediante una placa que pusieron los productores al final del capítulo que, tal y como sucedió con la primera temporada, dejó varias cuestiones sin resolver. En consecuencia: ¿qué se puede esperar de la tercera temporada?

En principio, el primer bombazo lo confirmó el periodista de espectáculos mexicano, Alex Kaffie, quien antes de que Netflix confirmara la tercera entrega ya había anticipado que se encontraba grabada en su totalidad. ¿Y una bomba que pocos saben? Luis Miguel hará una aparición estelar en el último capítulo.

Alerta spioler: si no viste el último capítulo no sigas leyendo. El final de la segunda temporada terminó con Mickey enterándose de que su hija Michelle tenía un romance con su manager, mientras que en los flashbacks del pasado se puede ver cómo el cantante decidió no asumir su paternidad de forma pública, pese a que la información había sido confirmada a los medios mexicanos por su propia abuela paterna, Matilde.

Lo mismo sucedió cuando, en la entrevista anterior a esa, negó estar en pareja cuando estaba de novio con Erika y hasta tenía pensado proponerle matrimonio, según pudo reconstruir el biógrafo no oficial de Luis Miguel. Es por eso que el principal eje de la tercera entrega será la relación de Mickey con su hija Michelle y como fueron esos 11 años en los que no tuvieron prácticamente relación.

A su vez se especula con que la tercera temporada contará parte de lo que fueron los problemas financieros del cantante más entrada la década del 2010. Resta ver, además, el rol que tendrán los dos hijos de Mickey con Aracely Arámbula que nacieron para ese entonces.