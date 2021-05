Alerta spoiler: Luis Miguel y su verdadera reacción al enterarse del cáncer de Hugo López

El último capítulo de la biopic de Luis Miguel terminó con una de las escenas más crudas de la vida del cantante: el día en el que se enteró que su manager, Hugo López, no sólo había sido diagnosticado con cáncer, sino que además había perdido la batalla contra la enfermedad.

La reacción de Luismi podrá verse el domingo que viene cuando Netflix cargue el quinto capítulo de la segunda temporada, pero lo cierto es que la muerte de López -a quien el naturalizado mexicano adoptó como padre, luego de cortar su vínculo con Luisito Rey- fue uno de los momentos más duros que enfrentó Luis Miguel.

Tal y como denunciaron distintos amigos o incluso familiares del cantante, la escena que lo muestra en las oficinas de su productora fue pura ficción. De acuerdo a la versión que Luis Miguel relata en la biopic, se enteró de que López estaba enfermo luego de que los médicos le diagnosticaran que su cáncer de colon había hecho metástasis y que la cirugía a la que se sometió en una primera instancia había fallado. Sin embargo, lo cierto es que el cantante se enteró sólo 14 días antes de que López muriera en una clínica privada del Distrito Federal.

"Cuando estaba muy mal, Micky un día lo viene ver al hospital. Entonces, Hugo le empieza a hablar y le dice: 'Vas a ver lo que vamos a hacer, vamos a grabar este disco, vamos a ir de gira; tengo pensado hacer esto, lo otro'. Mientras Hugo le hablaba, a él se le caían las lágrimas porque sabía que ya Hugo no estaba bien. Él golpeaba las paredes, me acuerdo, y me decía: 'Lucía, no puede ser esta enfermedad. ¿Por qué pasan estas cosas?'", reveló la viuda de López.

El representante argentino murió en noviembre de 1993 a los 51 años a causa de un cáncer de colon, mientras Luis Miguel estaba de gira en Paraguay. Su muerte tuvo lugar sólo once meses después del fallecimiento del padre biológico de Luis Miguel.

"Sufrió mucho, porque se querían mucho los dos. Eran compañeros. Hugo lo aconsejaba, Micky siempre le consultaba todo. Yo creo que Hugo fue el único manager al que le hizo caso", reconoció años después Lucía Miranda, su viuda. "Micky lo quiso como a un padre, fue una persona que lo fue llevando. Luis Miguel era como su hijo", sumó.

Tal y como muestra la serie, López le ocultó a casi todo el mundo su enfermedad. "Tremendo, fue tremendo. Hugo no se lo quiso contar a nadie, inclusive me prohibió contarlo. No quería que nadie se enterara, ni siquiera su mamá; me prohibió que se lo avisara. La primera en enterarse fui yo y lo sabía muy poca gente".

Micky asistió al velorio y no ocultó su desconsuelo. Uno de los presentes fue Raúl Velasco, el conductor que acompañó también a Luis Miguel desde el inicio de su carrera. "Se me fue mi papá. A todos los que amo, los pierdo", le dijo el cantante entre lágrimas.