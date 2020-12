Alerta spoiler "This is us": vuelven los Pearson y todo lo que pasará en la nueva temporada

Desde el 6 de enero a las 23 los fans de This is us podrán ver el estreno del primer episodio de la temporada cinco y más capítulos a través de Fox Premium Lat.

El freno en la llegada de nuevos capítulos de la serie tuvo que ver con el parate en el rodaje causado por la pandemia de coronavirus. La producción también tuvo otro desafío, ocultar el embarazo de la actriz y cantante Mandy Moore, quien encarna a Rebecca.

Según se adelantó, la nueva temporada profundizará sobre el deterioro cognitivo que sufre y las opciones que tiene para enfrentarlo. Otro de los ejes será la nueva paternidad de Kevin y su modo de encarar el nuevo proyecto. Por su parte, Kate y Toby encararán la crianza de un niño adoptado.

Otro de los grandes conflictos de la serie será la rivalidad entre Randall y Kevin, originada por el modo de vincularse con su madre, y las acusaciones sobre el rol de cada uno en el acompañamiento de ella durante su enfermedad y sus elecciones de vida.

Familia y sociedad

This is us sigue la historia de la familia Pearson: Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), sus hijos biológicos mellizos Kevin (Justin Hartley) y Kate (Chrissy Metz), y su hijo adoptivo Randall (Sterling K. Brown), nacido el mismo día que sus hermanos.

Esta unidad familiar sirve como excusa para explorar otros temas como desigualdad racial, adicciones, abusos, enfermedades y salud mental.

Así, por ejemplo, en los trailers de la nueva temporada pudieron verse referencias a la pandemia de coronavirus, con los personajes usando tapabocas en algunas escenas, y al movimiento Black Lives Matter en defensa de los derechos de los afroamericanos. s

A excepción de las escenas de la niñez y la adolescencia de los tres hermanos Pearson, el mismo elenco interpreta los mismos roles en distintos momentos de su vida.