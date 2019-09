Alex Caniggia, contra su padre": "Me iba a buscar a la escuela, me dejaba en el auto y se iba con prostitutas"

El conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue sumando capítulos. La mediática estuvo como invitada en el ciclo de la televisión italiana "Live - Non è la D’Urso", acompañada por su hijo Alexander. Ambos, sin filtro, no dudaron en arremeter contra el ex delantero de la Selección.

Según contó el hermano de Charlotte, Claudio Paul lo iba a buscar a la escuela y antes de volver a su casa pasada por un prostíbulo de la zona. “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”, aseguró Alexander, quien se definió como “conductor de televisión” en el ciclo.

Fue entonces que Nannis –a pesar del bozal legal internacional que le impuso el abogado de su ex marido, Fernando Burlando- completó: “Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero. La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo”.

En esa línea, la mediática afirmó que la actual pareja de Caniggia, Sofía Bonelli, es “como una escort. Es paga, escort... Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”. Según trascendió, Nannis volvió a cobrar 20 mil euros por su presencia, tal y como lo hizo la primera vez que participó de este programa.

Cabe recordar que la mediática abandonó el país el pasado el sábado 14 de septiembre rumbo a Roma. Al día siguente siguiente participó del ciclo Live – Non è la D’Urso, por primera vez, donde habló de las supuestas “adicciones de su marido” y de la violencia de género que habría sufrido en manos del ex Boca durante sus años de matrimonio.