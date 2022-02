Alex Caniggia, de nuevo al pasto: el indignante apodo a "Pampita" y su historial de ataques

El próximo 21 de marzo llegará El Hotel de los Famosos, el reality que se emitirá por la pantalla de Canal Trece que tendrá a Carolina Pampita Ardohain y al Chino Leunis como sus conductores. Si bien el programa aún no arrancó, uno de sus participantes comenzó a generar polémica. Resulta que Alex Caniggia, una de las figuras que participará del ciclo, arremetió contra la ex jurado de Bailando por un sueño a través de las redes sociales.

Y es que luego de afirmar que será el gran ganador del reality, el hijo de Mariana Nannis realizó un despectivo comentario contra Pampita que muchos no tardaron en criticar. “Yendo al hotel como única estrella, para conocer a mis compañeros tuve que ver en Wikipedia, creo que todos deberían chupar mis medias. Está la mucama en el programa pero, ¿me preparará la cama?”, lanzó el mediático el domingo.

Durante el comienzo de su carrera, Pampita recibió el apodo por parte de sus compañeras modelos de “muqui”, un diminutivo de "mucama", algo que la fue persiguiendo hasta el día de hoy. “Me dolía cuando me decían 'Muqui', pero yo llegaba tan feliz a trabajar que no importaba”, había dicho días atrás la morocha. A partir de ahí, la guerra de las pasarelas entre la morocha y compañía es un tema que cada tanto vuelve a salir durante una conversación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El apodo se lo puso -según Julieta Prandi- Nicole Neumann hace años, aunque la ex de Fabián Cubero lo niega. A raíz de los polémicos menajes y después de algunos tirones de orejas, el hermano de Charlotte Caniggia borró ambos mensajes en Twitter e hizo de cuenta que no pasó nada. Pero no es la primera vez que los hermanos Caniggia le generan un fuerte dolor de cabeza a Pampita.

Sin ir más lejos, en junio de 2021 la farándula local sumó una nueva, inesperada y llamativa batalla mediática. En una esquina del ring, se encentraban los hermanos Alexander Dimitri y Charlotte Chantal Caniggia. En la otra, Carolina Pampita Ardohain. Y la pelea comenzó en el estudio de Showmatch, llegó a las redes sociales y no terminó en la Justicia de milagro.

Durante su segunda participación en La Academia, la hija de Claudio Paul Caniggia había interpretado a Amy Winehouse, con la canción You know I´m no good. Lo hizo acompañada de los bailarines Nacho Gonatta y Martín Gómez Lencina. Antes de que le llegue el turno de evaluar a Pampita, Ángel de Brito le recordó a Charlotte su abrupta salida de Pampita Online, el programa de la modelo, donde ella tuvo una breve y olvidable participación como panelista.

Casi de inmediato, Pampita le cuestionó no haber hablado sobre el tema cuando renunció. Después de cuestionar al jurado por los elogios desmedidos a algunos participantes que no se lo merecen, Caniggia le apuntó a Pampita: "Yo me banco, pero hay maneras de decir las cosas”. La respuesta de Pampita no se hizo esperar: “Pero vos dijiste que todo el jurado era una mierda en Instagram”.

Entonces, Charlotte dijo: “Hubo un 98 por ciento de mis seguidores que opinó lo mismo, todo el mundo lo dijo”. Enardecida, Pampita la criticó sin piedad: “Te voy a decir la verdad. Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste". Después de eso, el enfrentamiento llegó a su fin. Finalmente, ella sumó 16 puntos. Un nivel bajísimo.

A partir de ahí, se sumó un nuevo contendiente a aquella pelea: Alexander, el hermano de Caniggia. Expulsado de MasterChef por no presentarse a una gala de eliminación (ya que sabía que tenía altas chances de irse por decisión del jurado), el mellizo dividió su tiempo entre transmisiones de Twitch y posteos en redes sociales, mientras evaluaba sumarse a Showmatch.

A raíz de la discusión entre su hermana y la modelo, Alexander escribió en Twitter: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.

Sus palabras hicieron referencia al escándalo que comenzó cuando la modelo descubrió a ,su entonces pareja, Benjamín Vicuña en una situación íntima con Eugenia la China Suárez, mientras filmaban la película El hilo rojo. Sin dudas, un innecesario golpe bajo. Como consecuencia de estos dichos, Pampita le lanzó una dura advertencia a la producción de La Academia, luego de enterarse que Alexander podría convertirse en la flamante incorporación de La Academia. Según fuentes de LaFlia, la modelo le dijo a los productores de Tinelli: “Si lo contratan, renuncio”. Y agregó: “No voy a estar soportando a ningún violento”.

La bronca entre los Caniggia y Pampita surgió tras un móvil de la hija de Caniggia. En la entrevista, la hija de Nannis reveló cómo surgió su renuncia a Pampita Online. “Durante un programa, le pedí a Carolina que no me cruzara con Yanina Latorre, que iba a estar en un móvil. Yo fui al programa de Pampita con la mejor, de repente aparece Latorre porque le iban a hacer una nota. Entonces, le dije a Pampita, en el corte, 'por favor, no me enfrentes con ella'. Yo ya veía cómo venía el tema”.

Y siguió: "Pero empieza el programa y Pampita pregunta '¿Yanina qué te parece Charlotte como panelista?'. O sea, yo le pedí por favor a Pampita detrás de cámara que no me enfrente con ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me enfrentó con ella. Es una falsa y punto. Eso no se hace. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso".

Por último, Charlotte dijo: "Yo no creo que ella sea boluda ella, por algo hizo esto. Hay gente a la que no le importa nada por el rating. Hay gente que es así. Me chupa un huevo Pampita, lo que opine, pero estas cosas no se hacen". Tras esos dichos, Carolina tomó nota y se la había cobrado en el piso de Showmatch. ¿Volverá a cruzarse con los Caniggia en El Hotel de los Famosos?