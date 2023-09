Alex Caniggia dejó a su hija recién nacida, ingresó a la casa de GH en España y Yanina lo mató: " Triste, patético e inútil"

Después de un par de semanas cargadas de insultos y todo tipo de barbaridades contra su madre, Mariana Nannis, el periodista Gustavo López y Yanina Latorre, Alexander Caniggia ingresó a la octava edición de la casa de GH VIP en España que se emite por Telecinco. Lo curioso es que lo hizo dos meses después del nacimiento de su hija Venezia, dejándole a la madre de la beba, Melody Luz, el laborioso trabajo de su cuidado.

Esta particularidad fue aprovechada por la panelista de LAM, quien no dudó en atacar al hijo de Claudio Paul Caniggia luego de la catarata de insultos que el mediático le dedicó días atrás. "¿Y este inútil habla de mi familia? Con una hija recién nacida entra por 6 meses a una casa. Y especula con contar las miserias de sus padres para perdurar. Triste y patético personaje", escribió Yanina.

Cabe mencionar que "El Emperador" viene de protagonizar un feroz cruce con la mujer de Diego Latorre a base de ofensas y agravios. "A la chusma De Brito ya le pego con desgano. Le duele la cola golosa porque yo siempre gano. Y Gustavo López, comentarista ensobrado que no banca un mano a mano. Me bloquean, sin duda tienen vértigo en el ano", había escrito en mayúsculas el miércoles por la tarde Alex.

A base de rimas, el hermano de Charlotte continuó con el ataque y disparó contra la hija del matrimonio Latorre, Lola, quien venía de hacer su debut en la pista del Bailando 2023. "El padre se la come toda y no dice nada, la madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada, ahora la hija se hace que baila y la pobre está enyesada; y de tanto pegarle a los Tower (Torre en inglés) me queda la verga acalambrada", disparó.

Esto causó la furia de Yanina, quien no dudó en salirle al cruce. En primer lugar, la panelista le respondió con altura, pero con el correr de las horas bajó a su nivel y recurrió también a varios insultos para calificarlo. Aunque obvió el tema de las rimas. "Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito", disparó la panelista.

Lo cierto es que dentro de la casa del reality español, Alex habló de la mala relación que mantiene con sus padres e incluso, prometió contar muchos más detalles al respecto. "Con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, dijo antes de ingresar a la casa y cuando la conductora le preguntó si hacía tiempo que no recibía consejos del ex jugador de la Selección Argentina.

A pesar de las críticas que recibió el hijo de Nannis, quien no dudó en expresarle su completo apoyo fue Melody, a quien parece no importarle tener que cuidar sola durante medio año a su hija. “Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”, escribió en sus historias de Instagram junto al clip donde presentaban a su novio como nuevo integrante del GH famosos español. “Sé que es trabajo y seguramente haga que todo valga la pena. Para quienes lo tratan de vago, espero que alguna vez se les presente alguna oportunidad internacional y que insistan tanto para tenerlos... Porque así sucedió con Alex y seguramente va a valer la pena”, cerró.