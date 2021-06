Alex Caniggia faltó a Masterchef y el jurado lo eliminó: la verdad detrás de su salida

Después de los varios rumores que surgieron y de toda la polémica que se generó, finalmente este domingo se emitió el programa de MasterChef Celebrity en el que Alex Caniggia fue descalificado del certamen por faltar a la gala de eliminación.

La decisión fue tomada por el jurado después de que todos los concursantes presentaran sus platos, los cuales tenían como ingrediente principal a la molleja.

A comienzo del programa, Santiago del Moro anunció que Alex estaba ausente por "cuestiones personales", y aclaró que al termino de la gala iban a ver cómo resolvían la situación. "Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado”, anunció el conductor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Después de eso, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron la consigna de la noche, que consistía en preparar una versión mejorada del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette.

Luego de que cada participante presentara su presentación, el jurado hizo pasar a todos al frente, donde explicaron que ningún plato se lució demasiado, ya que faltó creatividad e innovación. Aún así, cuando llegó el momento de anunciar al eliminado, todos se sorprendieron porque ninguno de los presentes quedó fuera del certamen.

“El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia", dijo Betular, por lo que Martitegui aclaró que como Alex no se presentó, y no tenía ninguna causa que justificara su ausencia, lo más justo para ellos era que quedara eliminado.

"Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”, señaló Germán.

Por su parte, Donato añadió: “Es difícil hablar de una persona que no está. Más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen. Me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tengo un saborcito amargo, más allá de las razones que puede haber tenido, de no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”.

De igual modo, Martitegui explicó que él tuvo siempre muy pocas expectativas con el mediático tanto como persona, como cocinero y como personaje. "Me parece que, como todos, nos fuimos encariñando con un personaje que acá adentro resultó ser completamente diferente a lo que las expectativas decían que iba a ser, pero también estaba esa sospecha sobre si había cambiado realmente”, cerró.

Por último Damián agregó, ya dirigiéndose a los participantes: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse un domingo de eliminación. Respiren y utilicen esto porque los cinco platos estaban para irse, recapaciten”.

De esta forma, quedan seis concursantes en carrera: Georgina, Claudia, María, Gastón, Candela y Sol, quienes quedaron completamente sorprendidos por la decisión inédita del jurado.

Por su parte, el manager de Alex, Fabián Esperon, sostuvo que la salida del mediático fue una decisión únicamente suya, y que de hecho, Caniggia decidió terminar esta etapa para darle paso a otra, en referencia a que ya tiene nuevos proyectos laborales.