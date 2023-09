Alex Caniggia la insultó a pura rima y Yanina Latorre no se lo perdonó: "Parásito e inútil"

En uno de sus típicos ataques en las redes sociales, Alex Caniggia abrió la canilla de sus críticas a los demás, y desparramó insultos para todos lados. Si bien el ex conductor tiene acostumbrada a la opinión pública a este tipo de nefastos embates, esta vez fue ubicado por la periodista de LAM Yanina Latorre. "Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito", disparó la panelista.

Evidentemente a "El Emperador", como se lo conoce al mellizo de Charlotte, le molestó sobremanera enterarse de que Ángel de Brito lo había bloqueado en su cuenta de "X" (ex Twitter). A esto se le sumó que el periodista deportivo Gustavo López, con quien Caniggia se había enfrentado días atrás, también lo había hecho.

"A la chusma De Brito ya le pego con desgano. Le duele la cola golosa porque yo siempre gano. Y Gustavo López, comentarista ensobrado que no banca un mano a mano. Me bloquean, sin duda tienen vértigo en el ano", escribió el miércoles por la tarde Alex, motivado con la posibilidad de hacer rimas para agredir a sus detractores. Cabe remarcar que todo el texto, como suele hacer en estos casos, estaba en mayúsculas, como si lo dijera gritando.

El rapto de furia le duró bastante, ya que en la madrugada del día siguiente continuó con el ataque, aunque esta vez apuntó a la familia Latorre. Al primero que defenestró fue al comentarista de fútbol y ex futbolista Diego, pero luego a la panelista de LAM, y tras eso a la hija de ambos: Lola, quien venía de hacer su debut en la pista del Bailando 2023.

"El padre se la come toda y no dice nada, la madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada, ahora la hija se hace que baila y la pobre está enyesada; y de tanto pegarle a los Tower (Torre en inglés) me queda la verga acalambrada", disparó Alex.

El mediático antes se había preguntado, en un tuit de LAM respecto al baile de Lola, "¿quién es? ¿La hija de 'puntita' y de la cornuda mundial?". Esto había motivado una respuesta muy dura y con mucha altura por parte de la madre de la participante de el Bailando por un Sueño. "Avísenle a este mal educado que los padres la aman, le dan bola, no la dejan tirada, y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio", escribió la angelita.

El palo es directo a partir de la exposición de la crisis familiar en los Caniggia. Desde que Mariana Nannis se divorció de Claudio Paul, la montaña rusa de discusiones públicas no para. Recientemente, y a partir de que la madre echó de su departamento en el Hotel Faena a Alex, y su pareja Melody Luz, sólo pocos días antes de que naciera su nieta Venezia, los mellizos construyeron la reconciliación con su papá.

Antes Charlotte había expuesto en el Bailando por un Sueño toda la interna que venían sufriendo. "En mi familia todo se sabe. Todos se pelean, siempre hay bardo. Estoy acostumbrada. Conmigo no hay un conflicto exacto: mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. Ese es el problema. Están en su mambo. Debe ser duro separarse después de tantos años. Igual, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando junto a mi hermano, pero es difícil para nosotros. Mis viejos no me llaman ni me escriben. Me gustaría que me digan: ‘Hola, hija. Estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá recapaciten y sean padres presentes, como lo eran antes. Yo estoy acostumbrada a pasar por estas cosas", había dicho la modelo.

Sobre esta llaga es donde metió el dedo Yanina, ácida como siempre, y dispuesta a lastimar en cuanto atacan a los suyos. Por otro lado, el enfrentamiento con la familia es de larga data. Cabe recordar que uno de los tuits más famosos de la historia de la farándula argentina es el que le dedicó Nannis a ella, asegurando que había tenido relaciones sexuales con su hermano Gonzalo mientras estaba en pareja con Diego. Algo que nunca se confirmó.

"Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche?", fue el tuit que lanzó la Nannis y que encendió las redes. Este supuesto affaire fue desmentido por Latorre muchas veces, aunque lo importante es el enfrentamiento que quedó entre ambas protagonistas, una pelea que, evidentemente, trasciende generaciones.