Alex Caniggia llevó a Gonzalo Bonadeo a la Justicia por tratarlo de "pelo..."

El conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia desató un gran número de escándalos, entre ellos, el que protagonizó Gonzalo Bonadeo y Alexander Caniggia. En agosto del año pasado, el periodista deportivo utilizó el editorial en su programa de radio para defender al ex delantero de la Selección Argentina y, de paso, tildar de “pelotudos” a los hijos del “Pájaro”.

Por esta razón, Alex decidió radicar una denuncia contra Bonadeo por "calumnias o falsa imputación". La causa ya se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 10. “Pseudo periodista, que de ideas está seco....Un pobre tipo que en sus opiniones yo defeco… El más pij…no debate con este turuleco”, sostuvo el mediático en las redes.

"Tuvimos al jugador de fútbol más rápido del mundo, eso es una cosa rarísima para nosotros…Es por esto que decía, que el apellido Caniggia es importante, no por los dos pelotudos de los hijos. Mucho menos por la patética de Giménez, que junto con su producción, aprovecharon para bastardear la memoria de un gran jugador argentino", fueron las palabras de Bonadeo.

Y sumó: “En las peleas de alcoba no hay inocentes, somos todos culpables. Pensemos que es un tipo que tiene que ver que su hijo le dice públicamente que es una lacra humana…Un hijo que nunca hizo nada en su puta vida y que si no tuviera ese apellido no estaría haciendo nada. Me da mucha pena ver lo que se genera sobre tipos que nos dieron alegrías de verdad sin cagar a nadie".

Lo cierto es que días después, el periodista se disculpó por el tono de su editorial, aseguró que si intención no era minimizar la denuncia por “violencia de género” de Nannis y aclaró que no estaba enterada de la misma cuando hizo su descargo. “No quise minimizar las denuncias de violencia…Detesto todo tipo de violencia…Espero acepten mi error”, escribió.