Alex Caniggia lo tildó de "bohemio cheto" y su hermano lo ninguneó: "No tenemos contacto"

Haciendo las veces de periodista, el Chanchi Estévez transformó una charla informal en lo más parecido a una entrevista íntima con Alexander Caniggia. Con mucho tino y paladar periodístico, el ex futbolista ahondó sobre el hermano mayor del Emperador y disimuladamente le sacó varios títulos. Más tarde, Axel Caniggia respondería a los dichos de su hermanito. ¿Qué dirá Claudio Paul?

Sentados en el salón de desayuno del Hotel de los Famosos, los dos participantes del reallity de El Trece hablaban de la vida. El Chanchi Estévez quiso saber sobre su hermano y Alex respondió:

“A él le chupa todo un huevo. No teléfono, whattsapp. Es dos años más grande, tiene 30. Vive en Alemania, no se quiere mover. Le decís, ‘¿venís para Navidad?’ Nos juntamos en una ciudad nosotros siempre. Y te dice: ‘No, vengan ustedes a visitarme’. ¿Quién va a ir a Frankfurt?, le decimos. ‘Ah, entonces no voy’ te dice. Así de una. No, le chupa un huevo todo”.

Chanchi: “¿Está en pareja?”

Alex: “No, nada”.

Chanchi: “¿Es bohemio?”

Alex: “Uf, re. Otro level ya”.

Chanchi: “¿Vive con dos mangos?”

Alex: "No, pará, es caro, es cheto el hijo de pu… Bohemio cheto. ¿Vamos a comer ahí? No, ahí es una verg..., vamos acá. Y le gustan los lugares alto careta. Es un bohemio careta. No sabés cómo se viste… Se manda a hacer los trajes, con flores, violeta. Por ahí te clava un traje rojo con dragones blancos y negros. Otro level".

Para terminar, Alex contó que su hermano se fue a probar suerte a Alemania un año y terminó allá. “Ahí está el careta, hace seis años. Enseña, da clases y vende sus cuadros. La pintura que hace es hiperrealismo, igual que una foto”, contó. Sin embargo, al parecer nada de lo que dijo El Emperador era cierto. O eso al menos respondió su hermano a través de un comunicado que compartió por Instagram.

Axel vs Alex

Al parecer, alguien le contó a Axel los dichos de su hermano en el reallity show argentino y no tardó en salir al cruce. Lo primero que aclaró fue que no vive en la ciudad alemana que comentó Alex y que sus dichos solo buscan ensuciarlo. "Quiero comunicar que hace uno días en El Hotel de los Famosos se han dicho falsas declaraciones sobre mi persona", comenzó.

Y siguió: "He de aclarar que nunca he estado ni vivo en Frankfurt, así como desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen".

Por último, se refirió al vínculo lejano que mantiene con su hermano. "Con respecto a la persona que realiza estas declaraciones, quiero comentarles que desde hace muchos años no nos vemos ni tenemos ningún tipo de contacto". Fin del comunicado.

Tengan unión verdadera, hermanos. ¡Que no los devoren!