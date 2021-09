Alex Caniggia se lanza a la política con Milei: “¡Perdieron los zurdos empobrecedores!"

Si algo le faltaba a la política argentina tras los resultados de las PASO 2021 era otro mediático. Y al final, ocurrió. Hace pocas horas, Alexander Caniggia utilizó su cuenta de Instagram para relatar que es fanático de Javier Milei, el líder libertario que sumó el 13% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, que lo votó y que dejará de trabajar en televisión para sumarse a las filas del partido político del economista.

En una de las primeras historias, el hijo de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis fue consultado sobre las últimas elecciones y les contó a sus seguidores a quién había votado. Un tanto pasado de rosca y a los gritos, Alex dijo: “Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape!”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sumó más frases, con su perfil lleno de agresividad y sin ningún tipo de respeto: “¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta?”. Y agregó su análisis sobre lo que ocurrirá en el ámbito político de Argentina: “No, ahora cambió todo. Esos zurdos quedaron out, las ratas quedaron out. Las ratas murieron. Se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas”.

Casi enseguida, Caniggia esbozó un nuevo panorama par el país porque se sumará a la política nacional de la mano de Milei. “Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei”, aseguró el ex participante de Masterchef Celebrity. Luego de confirmar que se suma como futuro político, dijo sobre su nueva etapa: “Por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida hi-society. Por una Argentina como potencia mundial”, manifestó.

El tono de Caniggia es igual al de Milei. Siempre a los gritos y sacado. Para el economista del partido de ultraderecha Avanza Libertad, las PASO fueron una prueba superada luego de ocupar el tercer puesto con el 13% de los votos en la Ciudad. El domingo por la noche, luego de confirmarse como tercera fuerza, Milei dijo, enfervorizado: “En noviembre, no sólo vamos a tratar de ganarle al kirchnerismo sino que también vamos a tratar de ganarles a la palomas, que pactan con los K”.

Esta no es la primera vez que Alexander habla sobre sus intenciones de meterse en la política. En sus redes sociales, hace varios meses, había publicado un spto en donde decía: “Querida gente, querido país, les quiero informar que para este 2020 voy a ser el nuevo presidente de nuestra nación, por un país sin barats”.

Y enseguida enumeró su plataforma electoral: “Uno: Ferrari para los pobres. Dos: no va a haber más autobuses, se van a convertir en limosinas, o sea que los barats van a estar conformes. Tres: a los pobres que no tengan casa, les voy a hacer mansiones. Cuatro: cirugías plásticas para los barats que tengan la napia así. Cinco: Los vuelos internos en el país, los barats los van a pagar como clase turista, pero no van a viajar en turista, sino en business. ¿Te imaginas lo que puede ser eso para un barat?”.

El último trabajo conocido de Caniggia terminó antes de tiempo y fue en Polémica en el bar. Tal como sucedió en Cantando 2020 y en MasterChef Celebrity, Alex no terminó su contrato por diversas cuestiones, entre ellas, discutir todo el tiempo con el conductor Mariano Iúdica y por no hacerle caso a la producción del envío. Además a Caniggia no le gustaba ir a trabajar todos los días y había exigido ir sólo dos veces por semana. Algo que no era justo ni para el resto de sus compañeros, ni par el sueldo que cobraba.