Alex Caniggia volvió a apuntar contra el "Pájaro" Caniggia: "Le perdí aprecio, me defraudó como padre"

A comienzos de año, Alexander Caniggia no dudó en hablar de la nula relación que mantiene con su progenitor, Claudio Paul Caniggia, y, totalmente fuera de sí, lo tildó de "lacra humana" en apoyo hacia su mamá, Mariana Nannis, en medio del conflicto judicial que mantiene con el ex futbolista. "Mi padre es un hijo de puta, una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", fueron las palabras del mediático.

Luego, lejos de conformarse, lo acusó de dejarlo en el auto esperando cuando era chico mientras “se iba con putas”. Pero si bien el tiempo pasó, pero el ex Cantando 2020 está lejos de reconciliarse con su padre. "Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero si, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá", confesó el hijo de Nannis en diálogo con Mitre Live, consultado sobre la relación que mantiene con "El pájaro".

Según explicó, en aquella oportunidad decidió ponerse del lado de su mamá y salirla a defender con uñas y dientes. "Me molestó y tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudó como padre", sostuvo indignado y aclaró: "Igual no soy rencoroso ni nada de eso. Ya está. Son cosas que pasan en la vida y tienen que solucionarlo ellos".

Lejos de estar enojado con su papá, El Emperador -tal y como se hace llamar en las redes sociales- manifestó su deseo de reencontrarse con su papá, pero sostuvo que el ex delantero de la Selección Argentina nunca se comunicó con él desde que salió en defensa de Nannis. "Me gustaría verlo en algún momento pero él no me llamó nunca ni yo lo llamé a él", contó y remarcó que con su mamá habla siempre por videollamada.

La relación entre Alex y Claudio Paul se rompió luego de que el mediático compartiera una serie de chats en la que su padre le recriminaba por la participación que tuvo junto a Nannis en la televisión italiana, en donde dijo que sabía que Caniggia lo dejaba en el auto mientras “se iba con putas”.

El ex futbolista al ver la participación de su hijo con Nannis (en octubre de 2019), por la que trascendió que cobraron cerca de 30.000 euros, le recriminó por sus dichos. “Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya”, le escribió Claudio a Alexander en el chat que el mediático publicó en su cuenta de Twitter.

Alex salió directo a responderle: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos”. El ex futbolista, visiblemente molesto, le retrucó el haber cobrado por entonces dinero por participar de ese programa.