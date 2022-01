Alexander Caniggia fue de canje a Uruguay y provocó en redes: “Ir a la Costa Argentina es una peste”

Si hay algo que caracteriza a Alexander Caniggia, además de la falta de talento, es que es un provocador nato. Por eso, después de viajar de canje a Punta del Este, Uruguay, en donde fue contratado para ser uno de los invitados “famosos” de una fiesta, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis escribió en su cuenta de Twitter una dura crítica a Argentina.

Tras postear varias fotos de la celebración en uno de los hoteles más famosos de Punta de Este, el hermano de Charlotte escribió, demostrando sus básicos conocimientos de composición de trap y emulando las arrimas de Belén Francese: “Ir a la costa Argentina es una peste y me importa un carajo a quién le moleste. El que quiera celeste que le cueste, yo soy de la high veraneo en Punta del Este”.

En las imagenes se lo veía acompañado por amigos, personajes contratados en la fiesta, su representante Fabián Esperón y también Graciela Alfano, una habitué por las playas esteñas desde hace muchos años. También posteo otras fotos en la habitación del hotel y posando durante el amanecer en la playa.

Como era de esperar, los insultos de sus seguidores no se hicieron esperar. Tampoco las duras críticas contra el ex participante de MasterChef Celebrity, quien abandonó el programa cuando supo que iba a ser eliminado por su pésimo desempeño. En ese punto, muchas personas le escribieron “quedate allá”, “No vengas a pedir trabajo a Argentina”. “La high society no va a Uruguay”, “Andate a Cancún, rata” y “En medias con las pantuflas del hotel berreta”.

Como respuesta a la catarata de insultos, Alexander le dedicó a sus seguidores varias historias de Instagram. Junto a las fotos en la disco de hotel, acompañado por una mujer mayor, con su íntimo amigo en batas tanto en el ascensor como yendo al spa, el hijo del Pájaro escribió: “High society” y “no barats”.



“Siempre cheto, nunca incheto”, “Los millonarios veraneamos en Punta, los barats en la costa”, “La buena vida es cara, hay otras más baratas pero no son vidas” y “No tenemos competencia”.

Lo llamativo fue que siendo un millonario, Alex no pagó ninguna cuenta en el hotel. Tampoco en el boliche al que asistió con una docena de amigos y no invitó ni una sola botella de champagne. Tampoco cuenta con un vehículo propio, algo imprescindible para recorrer Uruguay.

Lo único que hace Alexander durante estos días es disfrutar de la pileta del hotel o cruzar a la playa, en ojotas y con una toalla debajo del brazo, como cualquier hijo de vecino. De su billetera se vio poco y nada.

Hace un tiempo, Caniggia había contado en MasterChef sobre lo que significa ser un barat: “Barat es una persona envidiosa. No es por un tema económico. La gente piensa que es eso, pero no. Aunque high society es nivel. Arriba de la media. Yo soy siempre cheto, nunca incheto. Es que soy el uno. Como yo no hay ninguno”.

Por el momento, muchos de los que vieron a Caniggia en Punta del Este lo tildaron de “barat”. ¿La última? Quiso salir de compras por la calle Gorlero, cercana al hotel donde está viviendo y que tiene algunas marcas famosas europeas. Pero, cuando quiso pasar su tarjeta de crédito, fue rechazada. Peor final que Italia 90.