¿Alexis, Camila o Ailén?: el tuit que probaría que el amor entre Mac Allister y Cova nació hace años

En los últimos días, Alexis Mac Allister se volvió tendencia y tema de conversación en las redes sociales, y no justamente por su carrera futbolística sino más bien por su presente sentimental. Lo cierto es que en diciembre, más precisamente el 18, cuando la Selección Argentina se consagró campeón mundial, el mediocampista celebró junto a Camila Mayan, ahora su ex pareja, pero seis días después le confesó que ya no estaba enamorado y que pretendía que el vínculo se corte.

Sucedió en la noche de Navidad, cuando también aprovecharon para celebrar el cumpleaños de él. En ese momento, Mac Allister tomó la valentía de confesarle personalmente a su novia que ya no quería seguir manteniendo la relación por problemas personales y porque creía que después de tanto tiempo juntos, el amor no era el mismo.

Sin embargo, después de rumores, se dio a conocer la verdad de lo que realmente pasó en la relación y cuál fue el detonante para que él quisiera ponerle punto final a la pareja después de cinco años: se enamoró de su mejor amiga. Apareció en acción la gran “Icardeada” y sucedió algo similar a lo que había pasado con Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi aquella vez.

Alexis y Camila tenían una relación ensamblada: vivían juntos en Inglaterra, convivían y hasta ella dejó Argentina para poder acompañarlo en su carrera. Incluso, hasta adoptaron una perra juntos. De hecho, en las últimas horas, ella confesó que ni en su “peor pesadilla” podría haber imaginado una “traición” así por parte de él. Porque claro, después de tanto tiempo juntos, hasta tenía una relación cercana con la tercera en discordia por ser la amiga más cercana del “colo”.

El dolor de Camila Mayan, se vio reflejado en la traición de su pareja al enamorarse hace, no sabe cuánto tiempo, de su mejor amiga y a la vez seguir fingiendo sentimientos amorosos hacia ella como si nada sucediera. No sólo eso, sino que además, ambas mujeres mantenían una relación cordial, la cual se comentaban publicaciones en Instagram y hasta compartían momentos juntas.

Para peor, el ex jugador de Boca ya presentó a su nueva pareja en cuestión: Ailén Cova. De hecho, decidió presentarla como tal la semana pasada en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, al asistir junto a ella a la ceremonia y al mega evento que hicieron. No sólo eso, sino que hasta hicieron la típica foto de todos los jugadores de la Selección junto a sus parejas. Ahora, como para rellenar un poco más el conflicto en puerta en el cual se metió el 20 de la Selección, se dio a conocer una publicación en Facebook del año 2012, en el cual Ailén hacía referencia sobre a quién prefería más Alexis, si a Camila o a ella.

En la misma, la ahora nueva novia, escribió en el perfil la conversación que mantuvo con él, en el cual ella le consultaba: “Cami es la mejor, ¿no?” y su contundente respuesta, que ahora deja en evidencia que desde hace 11 años atrás la preferencia estaba más que elegida, él le respondió: “jajaja no no, la mejor es Ailén”. Ante esto, ella retrucó: “Sos un amor jajaja Ale, te amoooooooooo”

Este diálogo también podría cerrar algunas incógnitas pendientes que quedaron reflotando sobre cómo actuó Mac Allister y cuánta responsabilidad afectiva tomó hacia quien supo acompañarlo durante cinco años. Si de verdad estuvo enamorado, cuánto tiempo fingió y hasta si la engañó mucho antes mientras se juntaba con quien decía ser su amiga.

Sin dar detalles de lo que piensa, Camila Mayan, que ya pensó rápidamente en dar vuelta la página y se concentró en su nueva carrera como influencer, lo definió como una “pesadilla”. “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, reconoció.