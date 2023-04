Alfa apuntó contra Reverdito, lo tildó de "salame" y afirmó: "Fue el mejor GH porque estuve yo"

“Si el tema no les gusta, renuncio a la música”. Con estas palabras, Maxi Trusso mostró un adelanto de su nueva canción que tendrá como protagonista a Alfa Walter Santiago de Gran Hermano. En el videoclip musical, el ex integrante del reality cumple el rol de un padre de una familia conflictiva, algo similar a lo que ocurría dentro de la casa más famosa del país.

Luego de que trascendiera esta noticia, Alfa acudió a las redes sociales para manifestar su alegría ante sus miles de seguidores: “Sé que los tengo abandonados, no paro en todo el día. Ahora estamos acá con mi amigos Maxi Trusso preparando videoclip”. Además, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde se lo ve arriba de la moto del cantante: “En la Harley de Maxi Trusso”, afirmó.

Cabe destacar que en el último tiempo Trusso no sacó música, pero sí fue renombrado por sus colegas. No justamente por algo positivo, sino a raíz de los dichos que el cantante tuvo para con las nuevas generaciones de artistas: “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. Escucho a Lali Espósito y ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”.

Fue por ese motivo que la ex Casi Ángeles, con el humor y la gracia que la caracteriza, escribió en su cuenta de Twitter: “Para los preocupados por mis letras No teman. ¡El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amoL. Posta”.

Por otra parte, en una entrevista que brindó en el programa radial One Plus, afirmó que intentó realizar colaboraciones con otros colegas, pero decidió no sacar esas canciones ya que cree que no estaban a su altura: “Los saqué a todos, me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno”.

En ese entonces, Trusso fue duramente criticado en las redes sociales, pero también por otros artistas como Rusherking, quien opinó: “Criticó a Lali que llenó un vélez, y él está en su casa. Es como rara la secuencia. Es un caradura”.

Durante sus dichos de la cantante que tiene sus mismos años de carrera pero con 21 años menos de edad, Trusso también apuntó contra Bizarrap, el artista argentino más escuchado en todo el mundo, según las estadísticas oficiales de Spotify: “Me di cuenta de que Bizarrap es el DJ Dero de esta época, si tenés huevos hablemos en serio de música”. Quien salió en defensa del productor y artista musical y bromeó irónicamente en los comentarios, fue Dillom: “Antonio Vivaldi, maestro, ¡bienvenido a Twitter loco”.

Lo cierto es que esta nueva unión con Alfa trajo mucha tela para cortar, ya que el sexagenario, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, fue muy duro con sus ex compañeros dentro de la Casa de Gran Hermano. "Marquitos salió, perfil bajo, adentro no hablaba y no habló afuera tampoco. Pero algunos están pidiendo ahí...hay uno que está limado, que dice ´no me tiran un centro, necesito que me llamen´. Pero de dónde salista, salame", arremetió Alfa, en clara referencia a Juan Reverdito, quien tras su salida protagonizó un gran número de escándalos hasta el punto que terminó enfrentado con Telefe.

Las críticas de Alfa surgieron en medio de un debate que mantuvo con Trusso en la casa del músico, con whisky de por medio, y con el cuestionado artista apuntando contra aquellos que deciden participar de esta clase de formatos televisivos. "Piensan que es un trabajo real y es un chiste, salen de ahí como si se hubieran graduado de una universidad", dijo el cantautor y afirmó que son "manipulados por el sistema". "¡No!", lo interrumpió en seco el ex hermanito y le aclaró: "No, se automanipulan. Son los peores, se la creen. Finalmente, consultado sobre si había sido el mejor GH de la historia, Alfa no lo dudó y sentenció: "Y estuve yo".