Alfa se olvidó de su amigo Macri y cargó contra la clase política: "Están podridos"

Con el correr de las horas y las boca de urna más vigentes que nunca dando a Javier Milei como líder indiscutido en estas PASO, Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano, se olvidó de su postura afín a Juntos por el cambio y utilizó su cuenta de Instagram para compartir un profundo análisis de la actualidad política del país. "No ganó nadie, son electos por un período de tiempo para que administren la guita, no ganan nada, son electos", destacó.

El ex concursante del reality más famosos del país advirtió que las elecciones "no son una competencia" y resaltó que los resultados marcan "el cansancio de la gente". "Están podridos". "La gente se cansó de que sean los mismos de siempre. Los que en el año 83 se prepararon para llenarse los bolsillos con la política, las cuentas de banco, para vivir en countries... les importa tres carajos la ley de alquileres, si sube o no sube el pasaje de tren, colectivo o subte, ellos andan en auto con chofer que le pagamos nosotros, le pagamos el chofer, el auto, la nafta y la concha de su madre. Entonces la gente se cansó", expresó, visiblemente furioso, el panelista de Polémica en el Bar (América).

Firme con su postura, Alfa volvió a señalar que que los dirigentes en las elecciones "son electos" y que, por este motivo, no deben ser felicitados. "Nos tenemos que sacar la palabra 'ganó'. Si es electo otro, y no estos imbéciles que están ahora, me parece perfecto. Que demuestren. Y si no lo hacen que Dios y la Patria lo demanden de verdad, no en joda. Quiero alguien que se preocupe por la ley de alquileres, por la ley de imputabilidad, por la seguridad, que se ocupe de bajar los impuestos. Que se preocupen por la dignidad de los que los votamos, para que nos administren la guita por un período de tiempo", advirtió el sexagenario.

En la casa más famosa donde todo se ve, Alfa supo ser uno de los personajes más polémicos, y aunque no ganó, quedó para siempre en la historia por la cantidad de anécdotas y episodios que le tocó vivir adentro. Allí, desde el primer minuto, se mostró como un personaje en contra de la política. De hecho, se manifestó públicamente en contra del kirchnerismo y "amigo" del ex presidente Mauricio Macri.

Lo llamativo fue que al salir de la casa, Alfa recibió una propuesta para formar parte de un partido político de cara a las elecciones. “Yo estoy en contra de todo lo que es la política. Salí de gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todos les dije que no. Me ofrecieron de todo. Ser candidato para concejal, para el partido tal, para el otro. De un montón de partidos, que no vienen al caso y ese es el gran error. Yo no soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo, hay que saber”, había manifestado meses atrás. Sin ir más lejos, dentro de la casa se mostró en varias oportunidades en contra del gobierno actual y principalmente de Alberto, a quien lo trató de “coimero”.

En ese sentido, había expresado que "para estar en política" hay que ser "idóneo". "En diciembre de 1983 acá se inventó la profesión de que los ineptos para todos son aptos para política. Entonces si sos un buen piloto de autos, podes ser candidato. Si sos un buen cómico e hiciste reír a un montón de gente, podes ser candidato. Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y lo que dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político de ninguna manera. Tenes que ser apto”, había dicho en marzo de este año y finalizó: “Yo estoy en contra de todo lo que es la política".