Alfajor-gate: la historia detrás de la foto “mala leche” de la “China” a Pampita

Aunque desde hace más de un año las protagonistas de esta historia intentan mantener las aguas tranquilas, la enemistad entre los seguidores de Eugenia “la China” Suárez y Carolina “Pampita” Ardohain se encargaron de fogonear un nuevo escándalo. La historia del “alfajor-gate” que se hizo viral.

Todo comenzó cuando una “fan de la China” le envió a una periodista una captura de una historia de Instagram de la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. En la misma, se la podía ver a la actriz de 27 años comiendo un alfajor. ¿El detalle? Era de la marca Balcarce, el mismo apellido que el actual novio de “Pampita”, Mariano.

La filosa posición de Pampita frente al alfajor-gate: "Habría que preguntarle..."

La jurado de Showmatch fue consultada al respecto por el programa Hay que ver de El Nueve. Se enteró en ese momento de la foto que desde hacía horas circulaba con mala intención por las redes.

"No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. Me sorprendés con lo que me mostrás, qué te puedo decir. Con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada”, esquivó con elegancia la modelo.

Aunque le restó importancia a la foto, el cronista volvió a acorralarla con una tajante pregunta: “¿La ‘China’ es capaz de hacer algo así?”. “No, no creo, no se me pasa por la cabeza. En serio, hay re buena relación y predisposición de parte de los adultos para que los chicos estén bien. Ellos viven en dos casas, cuidamos mucho todo eso. Habría que preguntarle a esa persona, yo no tengo nada que ver en esto. Yo te digo cómo me gusta que mis hijos estén en sus dos casas, que estén cómodos y que los adultos cuidemos eso”.

La contundente respuesta de la “China” por el alfajor-gate

Desde el set de la novela de El Trece, la “China” respondió con una serie de historias en Instagram. “Tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo castaño y dicen que fue el fin de semana”, disparó, con una foto en la que se la podía ver con un gesto de sorpresa.

“La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo, ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales”, sumó.

No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo, ni me importa"

Por último, la actriz volvió a cargar contra “los mala leche”, aunque no los identificó: “Buen día para todos. Y para los mala leche: amor, mucho amor”.