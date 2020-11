Alfano contó que tiene 40 terrenos usurpados, pero pidió justicia social: "Son familias que la están pasando mal"

El último viernes, la Justicia bonaerense restituyó a sus dueños las tierras de la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón, que fueron desalojadas tras cien días de toma. Fue el fiscal penal de La Plata a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, quien les entregó las tierras a los propietarios tal como lo había ordenado Martín Rizzo, el Juez de Garantías con asiento en Cañuelas, quien había dispuesto el desalojo del predio.

En medio de este panorama y luego de que el gobierno de Axel Kicillof diera marcha atrás al anuncio del subsidio de hasta $50.000 mensuales de la crisis a quienes hayan tomado tierras distintos puntos de la provincia, Graciela Alfano reveló este lunes que ella es dueña de 40 terrenos que actualmente se encuentran ocupados por familias con chicos y padres sin trabajo. "Actualmente están usurpados", sostuvo la ex panelista.

Alfano estuvo como invitada esta tarde al programa que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe: Cortá Por Lozano. Allí, contó que no pudo hacer uso de las tierras que heredó de sus padres porque las mismas ya estaban tomadas. "Yo tengo 40 terrenos tomados que eran una herencia de mi madre y de mi padre. Ellos ahorraron en su vida y compraron esos terrenos". explicó.

Y siguió: "Desde la época en que mi madre vivía, ya era una mujer grande que no podía ocuparse, fueron tomados y ocupados. Actualmente están usurpados. En el momento que yo los heredé, yo me fui a ver lo que pasaba para ver qué tipo de personas estaban ahí. Son familias con niños, gente de trabajo y que realmente estaban mal. Inclusive alguien les había vendido un terreno que no les correspondía".

Lejos de llevar el caso a la justicia y exigir el desalojo de las familias que habían tomado sus terrenos, la ex jurado del Bailando por un sueño detalló que se ofreció "como facilitadora" y comenzó a negociar con los usurpadores. "En este caso me ofrecí como facilitadora de lo que pudiesen pagar. Claro que hay que tratar persona por persona, y son 40. Pero hay que lograr de tratar un entendimiento con esas personas, con lo que puedan pagar", dijo.

Y agregó: "Creo que tenemos que enfocarnos en eso y no en la violencia. Sino se va todo a un lugar muy feo, violento, en donde no se puede negociar y esto hay que negociarlo. Hay que avanzar como sociedad mirando quiénes somos y con quiénes estamos conviviendo. No es bueno para una sociedad tener una cantidad de gente muy bien y el resto, o mucha gente, que realmente está muy mal".

En ese sentido, la ex modelo explicó que el gobierno tiene que diseñar un nuevo sistema mucho más "justo" al que actualmente rige en el país. "Tiene que gestarse un nuevo sistema. No puede ser que sean todos los políticos una cagada, es el sistema que hay que ir cambiándolo de alguna manera para que sea más justo. Entender que más justo es mejor para todos"; sentenció, en clara referencia al desalojo en Guernica.

El sábado por la tarde, Graciela Alfano sufrió el robo de su teléfono: dos personas, de unos 16 años aproximadamente, le arrebataron el celular en plena vía pública sin comprometer su integridad física. “Fue en Salguero y Santa Fe, a las siete de la tarde. Y la verdad que fue tan sutil todo, que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono y se ve que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo", contó.

Según detalló, mientras cruzaba la calle y se distrajo mirando hacia un costado, estas dos personas aprovecharon el momento para robárselo. "Empecé a preocuparme, no por las cuentas (de bancos), pero por las fotos. Yo estuve haciendo ´sexting´ (N.R: mensajes de contenido sexual) y si bien las fotos eran la cara por un lado y el cuerpo por el otro, las pueden unir. Había fotos, videos y también tríos pre pandemia, 2019 y verano de 2020”, sentenció.