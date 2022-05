Alfano críticó a Lali, defendió a la "China" y reveló la trastienda de su abrupta renuncia

A mediados de abril, Graciela Alfano se convirtió en tendencia por un curioso momento que se vivió por la pantalla de Canal Trece: la ex vedette sorprendió a todos y anunció en vivo que abandonaba su rol como panelista del programa Socios del espectáculo. Según detalló, no tenía la mejor de las relaciones con uno de sus compañeros.

El tiempo pasó y la ex de Matías Alé volvió recargada, ya que no sólo dio a conocer las razones por las que decidió renunciar al ciclo del Trece, sino que además cuestionó la actitud de Lali Espósito durante la ceremonia de los Martin Fierro y se puso del lado de Eugenia "La China" Suárez en medio de la guerra que al actriz mantiene con Ángel de Brito.

Alfano dialogó con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, y allí no esquivó ninguna pregunta. “Yo era una figura invitada convocada por el canal. Tenés que entender que, si vos ponés un nombre como el de Graciela Alfano en un producto que comienza a la mañana, le estás poniendo fichas. Es un gasto grande, mi sueldo es uno de los más grandes del canal. Yo cumplí con mi deber mientras se estaba gestando y después me fui”, explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: “Cuando me aburro, quiero hacer otra cosa. No me quedo con un solo éxito. Esto también se puede ver en mi parte privada, que ha sido realmente exitosa. Desde chica he jodido todo lo que quise, gracias a esta gran salud, pero llega un momento que querés hacer otra cosa”. Pero luego de aclarar las razones por las que abandonó aquel ciclo y de resaltar que ella hace "clipping de noticias", lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito.

Si bien remarcó que está “en contra de los premios”, criticó los gestos de burla que hizo Lali ante las cámaras al perder el Martin Fierro de Oro contra MasterChef Celebrity. “Lo digo por experiencia, no por ser una perdedora, gané muchos premios. Basta de competir, vamos a compartir. Cuando en una terna de tres gana uno, hay dos que se ponen como el c... Y si ganás, vos sabés que te están mirando mal. Los otros aplauden porque no les queda otra. Podés ser simpática, como Lali haciendo mímica de que cortan y comen, pero queda de forro. “¿Quién está ganando ahí? Nadie. Es la opinión de una cantidad de pibes, no es la verdad revelada”, dijo.

En ese sentido, enumeró las razones por las que el premio pierde credibilidad ante el público. “Después, tenés la sombra de (Luis) Ventura o la del canal y eso no favorece al premio, sino que lo pone en tela de juicio y no le da credibilidad. Estamos haciendo una mascarada, le decimos a la gente que es un circo. Yo escuché cosas entre Susana (Giménez) y Mirtha (Legrand). Tienen que hacer un programa las dos y dejar de competir. Hoy el ser buenito da hipócrita, da mentiroso. Hoy lo humano no es decir cosas buenas del otro. No hace falta tener feeling con la otra persona. Con Adrián Pallares me pasó eso y admitir eso es la que va”, sostuvo.

Finalmente, consultada sobre la situación que atraviesa el país, tanto política, como social y económicamente hablando, sentenció: “Yo veo al mundo con grandes problemas para solucionar problemas. Afortunadamente, pudimos manejar la pandemia, ahora se viene una guerra (en Ucrania). Nos pasa lejos, pero nos pasa a todos. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y se creó a la ONU, no pasó un día en donde no haya habido una guerra. Cuando la gente no aguanta, quiere un Apocalipsis. A mi lo que más me preocupa son los chicos que tienen que comer. Si no se desarrollan las neuronas, no hay crecimiento. Si hay un 48% de pobres, estás mandando el país al fracaso. Hay problemas que resolver”.

Este martes, Alfano no le esquivó a las polémica y salió públicamente a defender a la China Suárez, luego de que la actriz denunciara el hostigamiento al que sea visto expuesta en los últimos meses gracias a Ángel de Brito y todo el equipo LAM. "¿Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida? Que no me vengan los ´fiscales de las camas y las vidas ajenas´ con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren", disparó la ex modelo en su cuenta de Twitter contra el conductor y las panelistas del programa de América TV.